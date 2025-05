Sõdurid kiidavad kaitseväe uut toidupakki

Sel aastal kasutusele võetud ja Siilil laiemale hulgale sõduritele tuttavaks saanud toidupakid on varasematest kvaliteetsemad ja mitmekesisema sisuga ning nad on pälvinud palju positiivset tagasisidet.

Lisaks välitingimustes kasutamise mugavusele ja maitseelamusele tuleb pakke koostades arvestada mitmete asjaoludega.

"Eks jah maitse on hästi südamelähedane inimestele. Aga me peame arvestama ka säilivusajaga. Me ei saa võtta tooteid, mis säilivad aasta-poolteist. Praeguse paki säilivusaeg on kolm ja pool aastat ning see on päris hea tulemus. Palju määrab pakkide komplekteerimisel ka hind. Ning viimastel aastatel oleme tähelepanu pööranud ka eritoitlastele. Praegu on meil olemas laktoosivabad, gluteenivabad ja ka taimetoidud," ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse toitlustusteenuse projektijuht Ott Olaf Trink.

RKIK-i toitlustusteenuse projektijuht Ott Olaf Trink Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Kaitseväelaste sõnul on uued pakid võrreldes eelmistega palju õnnestunumad.

"Varem oli maitse pigem mitte nii meeldiv. Aga nüüd isegi eelistan kuivtoitupakki, mitte enda kaasa võetud toitu," sõnas ajateenija Joel Järv.



"Võrreldes eelmistega on need palju paremad: toitvamad, maitsvamad ja toidupakkides on rohkem huvitavaid asju," lisas reamees Rasmus Gläser.



Kuigi uued pakid on head, on tulevikuks siiski arenguruumi.



"Toidukogused võiksid olla kohati suuremad. Mõnes pakis tundub, et on väga vähe just soolast toitu," rääkis Järv.

"Praegu on rohkem pastaroogasid, aga võiks olla kartulilaadseid toite, kas kartulipuder ja hakklihakaste või midagi sellist," tegi ettepaneku Gläser.

"Üks miinus nende uutega on see, et soola ja suhkur pole siin sees. Näiteks kui teed kohvi endale, siis ei saa seda magusamaks teha, kui seda eelistaks," sõnas ajateenija Kaspar Künk.

Ajateenijate seas on välja kujunenud populaarsemad toidud.

"Number üks pakk, kus on šokolaadipuder, see on minev. Soolane toit on pigem erinev, oleneb, mis kellelegi meeldib, kas chili con carne või siis sealihapallid pastaga või pasta carbonara", ütles Gläser.



"Üks väga populaarne snäkk on šokolaadikook. Mõndades on ka kaneelikoogid. Need on sellised, et kui kast lahti tehakse, siis essana läheb," sõnas Künk.

Kaitseväe uued toidupakid on kokku pannud osaühing 365JP, kes koostasid 24 tava- ja 24 erimenüü toidupakki.