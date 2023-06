RKIK vahetab järgmise toidupaki jaoks kalorivaesed toidud rammusamate vastu

RKIK-i hankel teiseks jäänud ettevõte 365JP kritiseeris hiljuti kaitseväelaste uusi toidupakke, öeldes, et toidupakkidega pakutakse kaitseväelastele lahjemat söögikorda kui hanketingimustes oli ette nähtud.

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles ERR-ile, et on palunud RKIK-il viia läbi järelkontroll ja vajadusel ka täiendav audit.

"Kui on vaja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tegevuses teha muudatused, siis teha vastavad muudatused. Kui on vaja lepingupartnereid kuidagi korrale kutsuda, siis nemad korrale kutsuda ja ma tean, et on tulemas uus riigihange ka toidupakkidele selle aasta teises pooles, et järgmisel aastal oleks uus pakk. Need on need tegevused, mis mina olen Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse juhiga rääkinud," sõnas Pevkur.

RKIK-i toitlustusteenuse portfellijuht Agne Silde ütles ERR-ile, et RKIK-i hangete käigus on vastavuskontrollid tavaline nähtus ning ka käesoleva hanke puhul on partiidele tehtud vastavuskontrolle. "Juhul kui tuvastame vastavuskontrollide käigus puuduseid, siis tellime auditi või ekspertiisi. Tänaseks oleme alustanud ka järelkontrolliga, kuid hetkel on vee liiga vara öelda, mis on järelkontrolli tulemused," ütles ta.

Silde rääkis, et keskus plaanib uue hanke välja kuulutada 2024. aasta esimesel poolaastal. "Uues hankes arvestame nii sõdurite poolt tulnud tagasisidet kui ka varude hoiustamise vajadust ja mahtu," märkis Silde.

ERR küsis nii Pevkurilt kui ka Sildelt, kas hanketingimusi võiks muuta selliselt, et seal oleks sees rohkem Eesti toodangut.

"See on hankespetsialistide otsustada. Minister kindlasti ei hakka sinna sekkuma. Eesmärk on ju see, et meie poisid oleksid hästi söönud ja ma tean seda, et seal on ka lepinguperioodi jooksul Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse enda tagasiside või tehtud küsitluste tagajärjel teatud komponente muudetud selleks, et see toit oleks parem. Aga kindlasti minister ei hakka sinna sisse minema selle koha pealt, mis seal on. Seda teevad ikkagi toidueksperdid ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on selleks pädev," vastas Pevkur.

Silde rääkis, et toidupaki arendusega tegeleb RKIK igapäevaselt, et olla kursis nii Eesti kui ka Euroopa üldise toidutootjate turuga. "Hankesse ootame alati Eesti toidutootjad, kuid meil ei ole võimalik konkurentsi Eesti ning Euroopa toidutootjate vahel piirata. Teisalt oleme alati hangete turu-uuringute faasis kaasanud kodumaiseid tootjaid, et nad esitaksid pakkumuse," ütles Silde.

Silde märkis, et vastavalt kaitseväest saadud tagasisidele on järgmise hanke jaoks pakkide sisu muudetud.

"Söögikorrapakis on nii põhiroog kui ka lisandid, milleks võivad olla nii magusad ja soolased vahepalad, joogid jpm. Üldiselt on pakkide kaloraaž vahemikus 1200-1600. Kasutajate tagasiside põhjal oleme pakke edasi arendanud, vahetades välja mõningad tooted, mille tõttu võib olla kaloraaž mõningates üksikutes pakkides väiksem. Oleme vaadanud üle erinevaid pearoogasid, pasteete, vahepalasid ning oleme toodete valiku siseselt välja vahetud toodete brände ning tootjaid. Näiteks sealihaga pearoa oleme vahetanud veiselihaga pearoa vastu," rääkis Silde.