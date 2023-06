Teadur: Prigožinil õnnestus Putini trooni kõigutada

Wagneri erasõjaväe juhi Jevgeni Prigožini mäss näitas, et pikaajaline kurnamissõda Ukrainas on hakanud Venemaale mõjuma ning suutis ka Venemaa liidri trooni kõigutada, ütles kaitseuuringute keskuse teadur Ivo Juurvee.

Juurvee ütles saates "Ringvaade suvel", et pärast Bahmutist lahkumist on Wagner Venemaa jaoks kontrollimatuks muutunud.

"Tundub, et see pikaajaline kurnamissõja pidamine, mis Ukrainas toimub, on nüüd ka Venemaale tasapisi mõjuma hakanud. Ja Wagner, kuni ta oli suunatud ukrainlaste vastu Bahmuti juures, justkui toimis Venemaa huvides. Nüüd, kus ta on rindelt maha võetud, on ta suhteliselt loose cannon (ingl k - kontrollimatu). Selline kimäär on loodud ja tema purki panemine või maha tapmine on suhteliselt keeruline," kommenteeris teadur.

Ta märkis, et Wagneri liikumine Moskva poole oli naljast kaugel ning Venemaa pealinnas valitses ilmselt suur segadus, sest suuri valmisolekus sõjalisi üksuseid pealinnades enamasti ei ole.

Prigožinil ei õnnestunud enda taha koondada suurt venemaalaste toetust. Samas õnnestus Juurvee hinnangul Prigožinil Putini trooni kõigutada.

"Kõigutada kindlasti õnnestus, sest ega see mingist suurest stabiilsusest ju ei räägi, kui sellised asjad juhtuvad. Teine asi on see, et Pihkva oli küll üks erand, aga ei olnud selle käigus ka tulemas üle Venemaa suuri ja pidevaid truudusevandumisi Putinile," selgitas teadur.

Putin lubas, et kriminaalmenetlus Prigožini ja wagnerlaste vastu tühistatakse ning teisipäeval teatas Venemaa meedia, et FSB seda ka tegi. Juurvee hinnangul ei saa Putini sõna usaldada.

"Tuletame meelde, et Putini sõna peale, kui jääda lootma, ei pruugi väga pikad elupäevad olla. Võtame näiteks kas või Sergei Skripali juhtumi, keda mürgitati Inglismaal Salisburys ja temale oli president ametlikult armu andnud, justkui paberite järgi pidi kõik korras olema. Süüdimõistetud vangidele on ka meie presidendil õigus armu anda, aga Venemaal, kus on autoritaarne riik, nagu öeldakse, seda on alati valitsetud mitte seaduste, vaid inimestega," kommenteeris ta.