Saks: Wagneri mässu mõju alles jõuab rindele

Möödunud nädalal Venemaal aset leidnud Wagneri mässu mõju Ukraina sõja rindele me alles hakkame nägema, usub julgeolekuekspert Rainer Saks, kelle hinnangul on jätkuvate kaotuste tõttu Ukrainas Venemaal kindlasti potentsiaali uuteks rahulolematusavaldusteks.

Saks nentis "Vikerhommikus", et praegu avalikkusele paistev Kremli n-ö etendus määrab sõja käiku päris oluliselt. Tema sõnu tuleb nüüd leida need põhjused, miks taoline olukord tekkis Venemaal ja siis vaadata, kas need põhjused on nüüdseks kadunud või jäävad alles ehk et kas Venemaal võiks uuesti toimuda midagi sellist, mis hakkab riiki sisemiselt lagundama võimusüsteemi nõrgestamise mõttes.

"Põhiline, mis siiani selgusetu, on see, kas Wagneri mäss oli kuidagi armees laiemalt toetatud eelneva suhtluse kaudu. Seda me ei näe, me ei tea, kuidas suhtlemisrägastik seal toimis. See on küsimus, mida Vene president avalikkuses ignoreerib praegu," ütles Saks ja lisas, et see viib omakorda võtmeküsimuseni, kas natuke laiem olukorraga rahulolematus armees saab ka lahenduse või mitte. Praeguses olukorras näeb julgeolekuekspert igal juhul potentsiaali järgmiste kaotuste korral mitte küll täpselt samasuguste sündmuste kordumiseks, aga muudeks rahulolematuste avaldusteks.

Saks tõi välja, et Putin üritab praegu kõigiti demonstreerida, et võim Venemaal on endiselt tema käes ning Saksa hinnangul pole suures plaanis mõtet selles ka kahelda.

"Kindlasti on tema prestiiž langenud, kindlasti käsuliinid, nagu mässu ajal paistis, ei toimi nii, nagu oleks toiminud pool või kolmveerand aastat tagasi. Ei ole ka ühtki teist üksikisikut, kes kontrolliks seda võimu. Pigem on käes teatav võimu lagunemise protsess, aga milliseks see täpselt kujuneb, seda me veel ei tea. Arvan, et see kõige rohkem sõltub sellest, kuidas läheb Vene sõjaväel Ukrainas," arutles Saks, avaldades arvamust, et kui kaotused peaksid senisel kujul jätkuma, siis laieneb rahulolematus olukorraga armeest rohkem ühiskonda. Kui kiiresti see võiks aga toimuda, ei oska julgeolekuekspert pakkuda.

Wagneri mässu järgse tõdemusena tõi ta veel omaette küsimusena välja selle, et Moskva on täiesti kaitseta. "Kui ette kujutada, et mõni teine armee marsiks Moskva peale, kellel päriselt on motivatsioon Moskva ära vallutada, siis see peaks Venemaa juhtkonda mõtlema panema."

Saks usub, et Wagneri mässust tekkinud segaduse mõju alles jõuab Ukrainas käiva sõja rindele. "Seda me alles näeme, kuidas Wagneri mäss tegelikult Vene armeele mõjus," ütles ta. Praegu näeme Saksa sõnul seda, et Ukraina põhjustab venelastele küll palju kaotusi, aga jätkuvalt on neil probleeme sellega, et nad ei suuda kõiki Vene väeliike ühtmoodi, eelkõige Vene lennuväge, praegu kahjustada nii, et nad ei ründaks Ukraina positsioone.

"Olukord pole veel selline, mis lubaks Ukrainal väga massiliste väeüksustega minna suurtele pealetungidele. Aga kui Ukraina jätkab kaotuste tekitamist, pole Venemaal üksi ka sellest lennuväest abi, kui rindeväeosad on ära kulunud ja tuleb lihtsalt hakata taanduma selleks, et armeest midagi üldse alles jääks," sõnas Saks.

Wagneri üksuste edasisest saatusest rääkides märkis Saks, et Venemaa juhtkond ei ole kindlasti huvitatud, et Wagner üksusena jätkaks, küll aga ollakse huvitatud sellest, et võimalikult paljud Wagneri võitlejad jätkaksid tegevust ja seetõttu tõenäoliselt üritatakse neid mingitesse üksustesse hajutada. "Seda keskvõim tahab, et Wagneri sõdurid jätkaks riigi kesksetes üksustes võitlemist, sest muidu lihtsalt Venemaal pole sõdureid," tõdes Saks.