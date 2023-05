Tee-ehitaja: ehitustööde graafiku tegemisel on suur rõhk elanike öörahul

Tallinnas Jõe ja Pronksi tänavat remontiv ja peatselt ka Liivalaia tänaval ehitustöid alustava aktsiaseltsi KE Infra esindaja sõnul on remondigraafikud koostatud piirkonna elanike puhkeajale ja öörahule mõeldes.

Tallinna kesklinna liiklus on paljudel tänavatel toimuvate kaevetööde tõttu halvatud: autod ja bussid seisavad ummikus ning õhk on tolmust paks. Samal ajal seisavad ehitustööd pärast kella 17 õhtul ja nädalavahetuseti, ehkki väljaspool tavapäraseid tööpäevi ja -tunde teid remontides võiksid ebamugavused kiiremini lõpule jõuda.

Jõe-Pronksi hanke võitnud ja uuel nädalal ka Liivalaia tänaval ehitustöid alustava KE Infra tootmisjuht ja juhatuse liige Mart Rahuoja ütles ERR-ile, et müra, vibratsiooni ja tolmu tekitavad ehitustööd algavad tavapäraselt kella kaheksa paiku hommikul ja lõppevad kell 17.

"Ehitustööde graafik on ehitajal eelnevalt tellijatega kooskõlastud. Graafik on koostatud nõnda, mis arvestab töö- ja puhkeaja seaduse nõudmisi ja suur rõhk on asetatud piirkonna elanike puhkeajale ja öörahule," lausus ta.

Lisaks on ehitajal Rahuoja sõnul kohustus renoveeritavate tänavate täissulgemiste vahelisel ajal seal mõlemas suunas üks sõidurada töös hoida, mis raskendab ja aeglustab veelgi ehitustööde tempot.

"Ehitaja pingutab, et eelpool toodud ajavahemikul teostatavad tööd oleksid tehtud kiirelt ja optimaalselt," kinnitas ta.

Rahuoja lisas, et nädalavahetustel tehakse töid vastavalt vajadustele, kuid siiski vähendatud määral, sest siis on piiratud nii ehitusmaterjalide kättesaadavus kui ka suure kabariidiga transpordivahendite liikuvus. Tema sõnul on niisugune töökorraldus kombinatsioon linna ja linnaelanike soovidest.

"Ehitaja ja tellijate ühine eesmärk on piirkonnas asuvad tehnokommunikatsioonid kvaliteetselt renoveerida ja rajada tänapäevased teekatted, valgustid, bussiootepaviljonid ja muu vajalik piirkonda kuuluvasse taristusse," lausus Rahuoja.

Tee-ehituste tõttu tekkinud liikluskaose kohta märkis ta, et paraku on käesoleval aastal sattunud Tallinna kesklinnas üheaegselt ehitusse mitu linnale üliolulist projekti.

"Kahjuks ei ole võimalik maa-aluseid kommunikatsioone renoveerida ilma, et ehitaja linnatänavaid ajutiselt sulgeks. Palume kõigil need rekonstrueerimistööd ära kannatada, siis on linnakeskkond sügisel taas jälle meeldivam, mugavam ja tänapäevasem," sõnas KE Infra tootmisjuht.