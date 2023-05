Riik annab Tallinnale 40 miljonit eurot uute trammiliinide jaoks

Trammiliikluse arendamiseks eraldatakse Tallinna linnale ligikaudu 40 miljonit eurot ning seda saab kasutada Järve-Tondi, Tehnika-Liivalaia, Pelguranna või muude trammiliinide rajamiseks, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM).

Samuti on võimalus pikendada trammiliine Tallinna lähivaldadesse, lisas ministeerium.

Tallinna tellitud uuring näitas, et suurima potentsiaaliga võimalikest uutest trammiliinidest on Tehnika (Kristiine)-Liivalaia, eelistatud liinid on Tallinna jaoks ka Tondi liini pikendamine Järveni ning Pelgulinna liin.

Tallinn on kavandamas Liivalaia ning Suur-Ameerika tänava remonti, mõlema projekti puhul peaks enne otsustama, kas ja millal hakkab seal Liivalaia-Tehnika tramm sõitma.

Riik annab lisaks mitmeliigiliste ühistranspordisõlmede arendamisse 16 miljonit eurot. Meetmest saab rahastada näiteks ühistranspordikeskuse loomist, mis hõlmab mitmeliigilisi ümberistumisi ja erinevate transpordiliikide koondumist ühte kohta. Toetussumma on mõeldud ühele suuremale keskusele või mitmele väiksemale.

Näiteks Tallinnal on plaanis taoline sõlm rajada Kristiine keskuse lähedale.

Kolm linna saavad jalgrattateede jaoks võrdselt raha

Jalgrattaliikluse edendamiseks eraldatakse 36 miljonit eurot ning see jaguneb Tallinna, Tartu ja Pärnu vahel võrdselt. Raha saavad lahendused, millega arendatakse välja terviklikud ja ohutud jalgrattateede võrgustikud, märkis MKM.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on varem öelnud, et arvestades pealinna suurust peaks Tallinn saama toetusraha jalgrattateede jaoks proportsionaalselt ehk rohkem kui Tartu ja Pärnu.

Lisaks jalgrattateedele rahastatakse ka taristuga seotud ehitiste, nagu näiteks jalgrattaparklate, jalgrattarehvide pumpamise ja paranduspunktide, aga ka ratturitele puhkamiseks mõeldud istekohtade rajamist.

Raha saavad omavalitsused Euroopa Liidu kaasrahastatavast programmist, mis on mõeldud jalgratta- ja trammiliikluse arendamiseks ning ühistranspordisõlmede rajamiseks.

Kõik esitatud projektid peavad olema vajalikud ja hästi põhjendatud – rahastamise eeldus on sõltumatu liikuvuse eksperdi ettepanekutega arvestamine ning projektile heakskiidu saamine, märkis MKM. Programmist rahastatakse projekte, mille tegevus jääb ajavahemikku 1. jaanuar 2022 kuni 31. oktoober 2029.

Toetusmeede on praegu kooskõlastusringil. Lisaks Tallinnale, Tartule ja Pärnule saavad toetuse taotlemisel osaleda linnade partneritena kolme linna ümberkaudsed omavalitsused.