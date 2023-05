Svet: ehitaksime sadama trammiliini ka Rail Balticuta

Liikuvusekspert Hannes Luts leiab, et Tallinnas on palju olulisemaid piirkondi kui sadama-ala, mis ootavad trammiliini rajamist. Tallinna abilinnapea Vladimir Svet aga ütleb, et Tallinna sadama trammiliini oleks linn ehitatud igal juhul ning Rail Balticu projektiga eraldatud raha üksnes kiirendas selle elluviimist.

Kui Tallinna Pronksi tänava kordategemise oli hädavajalik, siis Ülemiste-Vanasadama trammi liini puhul on küsimus, mis probleemi aitab see uus trammiliini lahendada. Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on sellel kolm kasutegurit.

"Sadama klientide teenindamine, Rail Balticaga parem sidumine ja meie sadama liikluse hajutamine," loetles Svet.

Sveti sõnul on sadama tramm sisuliselt trammiliini number kaks pikendus ning sõiduaja lühendamise tõttu polnud mõtet trammi D-terminali ette viia. "Kas trammipeatus hakkab asuma kaugel - ei hakka asuma kaugel. Paarsada meetrit kõndida nii A-terminalist kui ka D-terminalist," rääkis Svet.

Trammiühendus sadamaga pole iseenesest halb, kuid tamm pidanuks sõitma ka D-terminali juurde ja valmides peaks trammiliin keskmise kiiruse tõstmiseks saama n-ö rohelise tule, ütles liikuvusekspert Hannes Luts. Lisaks on täiesti kindel, et Tallinnas on oluliselt kõrgema tasuvuse ja liikumisvajadusega trasse, kuhu võiks trammiliini rajada.

"Kui me vaatame tänaseid linnaplaane, siis võiks alustada tegelikult Liivalaia liinis, sest sealt oleks võimalik saavutada see efekt, et meil oleks n-ö lõunapoolne kesklinn paremini ühendatud, kuna bussliiklus on selgelt vilets. Ja samamoodi puudub ka korralik ühendus näiteks Põhja-Tallinna ja lõunapoolse kesklinna vahel. Varasemates analüüsis on selgelt välja tulnud näiteks Sõle tänava trammiliin," rääkis Luts.

Kuid selliste trammiliinide ehituseks pole kasutada Rail Balticu raha. "Just nimelt. See ongi tegelikult see reaalne põhjus, CEF-i rahast me saame ehitada ainult saadmasse, sellepärast see sadamasse tehtigi," ütles Luts.

"Asjaolu, et meil on võimalus kasutada selleks Euroopa Liidu vahendid, ma arvan, et see on pigem hea võimalus, et me seda teeme ja ma täitsa ei välista, et me teeks sadama trammi ka siis kui seda raha ei oleks," rääkis Svet.

Endine Tallinna linnaarhitekt Endrik Mänd ütles, et sadama tramm asetub Rail Balticuga suuremasse liikuvuse pilti.

"Inimesed, kes Eestist tulevad, et lahkuda Eestist, kas lennuvälja, raudteejaama või sadama kaudu, saavad ühe võimaluse juurde, ehk see trammiühendus võiks olla ka nendele tee sadamase. Soomlased, kes soovivad Euroopasse liikuda, või ka Lätti, Leetu rongiga, ka nende jaoks on sadama ja raudteejaama ühendus oluline," rääkis Mänd.