Fotod: Tondi ülesõit ja Hobujaama ristmik Tallinnas läksid liiklusele kinni

Tööd Tondi ülesõidul ja selle lähiümbruses algasid esmaspäeval ning esialgu suleti autoliiklusele ülesõit, Tondi ja Kotka tänava ristmik ning osa Kotka tänavast (kuni Tedre tänavani).

Kohalikele elanikele on juurdepääs kodule tagatud, kuid ka seal võib esineda lühiajalisi piiranguid. Jalakäijad saavad endiselt liikuda ülesõidu kaudu.

Suuremad tööd loodetakse ülesõidu Kristiine-poolsel küljel ära teha tänavu, osalt algavad tööd ka trammide lõpp-peatuse poolses küljes. Trammide peatust hakatakse ümber ehitama järgmisel aastal. Ülesõidu ümberehitus kestab järgmise aasta juulini.

Tondi ülesõit ehitatakse kahetasandiliseks, mis tähendab, et autoliiklus hakkab kulgema raudtee alt ning sealt hakkavad liikuma ka jalakäijad ja jalgratturid. Uueks ehitatakse Kotka tänava lõik ristmikust Tedre tänavani ning ka 300 meetrit Tondi tänavat. Jalgratturitele rajatakse eraldi teed. Rajatakse ka uued ligipääsud rongi ooteplatvormidele.

Suvel katkeb ehitustööde tõttu nädalavahetusel ka rongiliiklus. Juulis on esimene katkestuste nädalavahetus 8. juulist, rongiliiklus katkeb ööl vastu laupäeva ja taastub esmaspäeva hommikul. Samamoodi katkeb rongiliiklus ka kahel järgmisel nädalavahetusel.

Bussiliinile 23 marsruudis ehitustööde tõttu muudatusi ei kaasne, küll aga suunatakse ümbersõidule mõlemas suunas bussiliin 28.

Sõidukite ümbersõit toimub Pärnu maantee, Tammsaare tee, Tondi tänava, Linnu tee ja Nõmme tee kaudu.

Tondi ülesõit on üks olulisi Kristiinet, Nõmmet ja Mustamäed kesklinnaga ühendavaid tuiksooni. Paramatult mõjutab see ka südalinna ummikuid, mis mastaapsete ehitustööde tõttu on viimase poole aasta jooksul üksnes ägenenud.

Plaani järgi peaksid ülesõidu ehitustööd lõppema 2024. aasta lõpus. Tööd lähevad maksma 8,8 miljonit eurot.

Liikluskorraldus Tondi ülesõidu ümberehituse esimese etapi ajal. Autor/allikas: Tallinna LV

Kinni on nii Hobujaama kui ka Pronksi-Narva maantee ristmik

Vanasadama trammiliini ehitusega seoses läks 3. juulist kinni Hobujaama-Narva maantee ristmik, mis tähendab nii seda läbiva trammiliikluse katkemist kui ka liikluse sulgemist autodele. See tähendab, et Viru ringilt enam Narva maantee poole autoga liikuma ei pääse.

Trammiliiklus katkeb kaheks kuuks: trammiliinid 2 ja 4 alustavad taas sõitmist 1. septembril, 1 ja 3 aga septembri lõpus.

Põhjus, miks trammid 1 ja 3 jäävad kauem käigust ära, on Narva maantee-Pronksi-Jõe ristmik, mis 3. juulist samuti liiklusele suleti. Seal jäävad sõitma siiski bussid ja ka kohalikele elanikele tagatakse läbipääs. Seoses liikluskorralduse muudatustega kuni 31. augustini muutub bussiliinide nr 5, 8, 35, 38, 44, 51, 52, 60 ja 63 liikumistee. Ristmik jääb suletuks oktoobri lõpuni.

Käiku jääb üksnes ajutine trammiliin number 6, mis sõidab Tondi ja Kopli vahet.

3. juulist läks kinni ka bussiterminal Viru keskuse all, mis peaks avatama taas augusti keskel. Seoses terminali sulgemisega on muudetud bussiliinide nr 1, 29, 40 ja 48 liikumisteed.

Vanasadama trammiliini ehituse tõttu läks 3. juulist kinni ka Põhja puiestee ja Kursi tänava ristmik. Sveti sõnul seal liiklus ei katke, vaid liikluse suunad muutuvad.

Liiklus suletakse 3. juulist nii Hobujaama kui Narva maantee-pronksi tänava ristmikul. Autor/allikas: Tallinna linnavalitsus

Pronksi avatakse täielikult septembris

Pronksi ja Raua tänaval on juba toimunud asfalteerimine, kuid see ei tähenda, et Pronksi tänav liiklusele lähiajal avatakse. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Jaan Tarmak ütles, et asfalteerimine tõepoolest käib, kuid kuivõrd algavad tööd Narva maantee ristmikul ja Tartu maantee ristmikul, siis peab Pronksi avamiseks ära ootama septembri alguse, mil valmivad tööd Tartu maantee-Pronksi ristmikul.

Tartu maantee ristmik läheb samuti sel nädalal kinni ning sealt Kunderi tänavale enam ei saa.

Pronksi ja Jõe tänava remont peaks lõppema oktoobri lõpus.