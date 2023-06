Esimesed malevarühmad hakkavad tööd lõpetama

Järva vallas tegutseb 11 õpilasmaleva rühma 128 õpilasega. Tööd alustati kohe pärast koolide lõpuaktusi, et jõuda ettenähtud töötunnid ära teha ja siis minna noorte laulu- ja tantsupeole.

Valla malevajuht Aune Suve-Kütt ütles, et kuna konkurents malevasse pääsuks oli tihe, oli ka neid koole, kus laulu- ja tantsupeole sõitvaid noori malevasse ei võetud.

"Näiteks Koeru. Seal me tõesti vaatasime seda, et seal kahjuks tantsu- ja laulupeo lapsed ei saanud gruppi sisse," ütles Suve-Kütt.

Koeru õpilasmalevlased noppisid Ervita marjakasvatuses mahedana kasvavate mustikate vahelt põdrakanepi taimi välja. Kolmapäeval oli neil kümnes ehk viimane tööpäev.

"Iseseisvalt olen tööd teinud maal. Aga kui nüüd sõpradega teha tööd, siis on veel ägedam," ütles Maarja Volter.

Peale maleva on noortel samuti suveplaanid paigas. "Käin palju ujumas, mängin jalgpalli ja teen muud midagi lõbusat," ütles Kris Kleitsmann.

Aga Järva-Jaani õpilasmalev korrastas kohalikku kalmistut. Kõigil noortel tuli malevasse pääsemiseks läbida töövestlus ja kirjutada motivatsioonikiri.

Järva-Jaani õpilasmaleva juhi Janika Nukke kinnitusel on noored motiveeritud. "Ma olen ikka öelnud ka, et kes esimest aastat tulid, hoidke seda töölepingut. See on nende elu esimene tööleping, raamigu ära," ütles Nukke.

Noored peavad õpilasmalevas raha teenimist väga tähtsaks.

"Selleks, et me saaksime rohkem iseseisvaks, et ei peaks olema enda vanemate palga peal nii-öelda. Et ikkagi ise teenida midagi ja siis kulutada seda endale," ütles Järva-Jaani gümnaasiumi õpilane Eliise Kütismaa.

Suve-Kütt ütles, et õpilasmalevlaste suurim tööandja on Järva vald, kaasa löövad ka mitmed põllumajandusettevõtted. Kuid tänavusele malevasuvele jätab jälje kuumus.

"Keskpäeval on nii kuum, et tööd teha ei saa, see on peamine. Aga tööd selle võrra vähem ei ole," tõdes ta.