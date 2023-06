USA ülemkohus tühistas rassi arvestamise ülikooli sisseastumisel

Ülemkohus leidis, et rassilise kuuluvuse arvestamine on vastuolus põhiseadusega. Kohus kõrvaldas nüüd peamise tööriista, mida USA eliitülikoolid on oma rassilise mitmekesistamise poliitikas kasutanud. Otsuse poolt hääletas kuus kohtunikku, vastu oli kolm kohtunikku, vahendas The Wall Street Journal.

"Tudengit tuleb kohelda oskuste ja kogemuste põhjal, mitte rassipõhiselt. Paljud ülikoolid on tegutsenud vastupidiselt," ütles kirjalikus avalduses ülemkohtunik John Roberts.

Paljude akadeemiliste ringkondade jaoks oli tegu ootamatu otsusega. Columbia ülikooli president Lee Bollinger ütles, et ees ootab viis aastat kaost, enne kui ülikoolid kohanevad uue õigusliku olukorraga.

Demokraadid kritiseerisid neljapäevast ülemkohtu otsust. Senati demokraatide liider Chuck Schumer ütles, et kohtu otsus võib kaasa tuua negatiivsed tagajärjed, mis võivad tunda anda veel mitu põlvkonda hiljem, vahendas Financial Times.

Vabariiklased toetasid ülemkohtu otsust. Endine ÜRO suursaadik Nikki Haley ütles, et ülemkohus kinnitas taas Ameerika põhiväärtusi, nagu vabadus ja võimalused.