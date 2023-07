Ungari ühiskonnas on Kremli-meelseid hoiakuid kujundatud ülevalt alla, sest valitsev partei on pidanud seda endale kasulikuks, ütleb mõttekoja Globsec Budapesti esinduse analüütik Patrik Szicherle. Globseci küsitluse järgi leiab 54 protsenti ungarlastest, et Venemaa sõjas Ukraina vastu on süüdi Venemaa, 35 protsenti aga süüdistab lääneriike või Ukrainat.

Kuidas ungarlased suhtuvad sellesse, et Viktor Orban blokeerib sageli Euroopa Liidu poliitikat ja sanktsioone Venemaa suhtes ning milline on suhtumine sõtta üldiselt?

Ungari valitsev partei on kaua korranud, et nad soovivad rahu põhimõtteliselt ükskõik mis hinnaga ja et nad arvavad, et relvatarned Ukrainasse ainult halvendavad olukorda ja pikendavad sõda. Ja et sanktsioonid ei toimi, sest need ei kahjusta Venemaad.

Vastavalt meie Globseci analüüsi tulemustele peegelduvad need vaated teatud määral ka Ungari ühiskonnas. Nii näiteks ütleb 54 protsenti küsitletutest, et nad süüdistavad eelkõige Venemaad sõjas, mis on allpool keskmist riikide võrdluses, 54 protsenti ütles ka, et nad tahavad, et majandussanktsioonid Venemaa vastu jääksid püsima ja vist 57 protsenti ütles, et relvatarned Ukrainasse ainult provotseerivad Venemaad.

Selle põhjal on endiselt alust näiteks sanktsioonideks ja nad süüdistavad Venemaad, aga vaadates neid tulemusi parteide võrdluses, siis on näha, et valitseva partei valijad peegeldavad üsna selgelt valitsevat parteid oma vaadetes. Väga vähesed neist toetavad sanktsioone näiteks. Samal ajal järgivad opositsiooni toetajad oma liidreid ja nende hulgas on sanktsioonide toetamine või Venemaa süüdistamine palju populaarsem.

Need arvamusküsitlused on tehtud sel kevadel?

Märtsi lõpus. Ja kui võrrelda neid tulemusi eelmise uurimusega kevadel 2022, siis sõjast rääkides süüdistas siis 48 protsenti vastanutest Venemaad, nüüd 54 protsenti, nii et see on kergelt tõusnud ja see on minu meelest positiivne areng.

Kuidas on see võimalik, et ligi pool ungarlastest leiab et sõjas on süüdi lääs, Ukraina või ma ei tea kes pärast kogu nõukogude aega?

See näitab tsentraalselt organiseeritud propagandamasina jõudu. Valitseval parteil on ligi 500 meediaväljaannet, sealhulgas riiklik ringhääling, mis on paljude ungarlaste jaoks põhiline infoallikas, ja need kordavad kriitikavabalt valitsuse narratiive väga suure eelarvega. Nad suudavad jõuda väga paljude ungarlasteni. Seda esiteks.

Ja teist põhjust ma juba mainisin. Ungarlased järgivad oma poliitiliste liidrite vaateid. Nii et Fideszi toetajad ehk väga suur osa Ungari ühiskonnast toetab seda, mida Fidesz ütleb, kriitikavabalt ja sama kehtib opositsiooni kohta. Need asjaolud koos tähendavad, et valitsev partei suutis Ungaris kujundada Kremli-meelsed seisukohad ülevalt alla.

Bulgaarias või Slovakkias tulevad venemeelsed suhtumised alt üles, sest ühiskonnal on olnud mingid suhted Venemaaga. Ungari oli aga vahepeal väga Venemaa-kriitiline maa ja siin tuli selline suhtumine kujundada ülevalt alla.

Miks on Viktor Orbanil nii tihedad suhted Venemaaga ja miks meeldib talle nendega mitmesuguseid tehinguid sõlmida, näiteks energia vallas?

Sellel on kaks peamist põhjust. Viktor Orban on ehitanud sellist hübriidrežiimi või autoritaarset poliitilist süsteemi, mida lääneliitlased sageli kritiseerisid. See pani teda vaatama rohkem autoritaarsete režiimide poole idas nagu Venemaa, Hiina või isegi Aserbaidžaan ja muidugi Türgi.

Teine põhjus on, et ta otsib rahastamist sellistelt autoritaarsetelt režiimidelt. Näiteks Budapest-Belgradi raudtee ehitamise vahendeid saab ühtlasi kasutada režiimi lojaalsussuhete loomiseks Fideszi-meelsete oligarhide seas. Venemaalt või Hiinast tulev raha ei ole allutatud samasugusele kontrollile nagu Euroopa Liidu raha.

Milline on Ungari ja Euroopa Liidu suhete väljavaade? Järgmisel aastal seisab ees Ungari eesistumine Euroopa Liidus. Kuidas see hakkab välja nägema?

Eesistumine tuleb, ma olen selles 99 protsenti kindel. Ma ei arva, et seda tehtaks ebaprofessionaalselt. Eesistumise põhiline roll on seada teatud teemad fookusesse ja jätta mõned teemad kõrvale. Nii ei oota ma näiteks mingeid arutelusid arutelusid artikkel seitsme asjus ja võib juhtuda, et migratsioonile pööratakse suuremat tähelepanu.

Aga ma ei arva, et sellest tuleb mingi maailma raputav eesistumine, eriti kuna eesistumise programm pannakse kokku koos eelneva ja järgneva eesistujaga. Nii et ma ei oota mingeid olulisi muutusi.

Milline on üldisemalt suhete väljavaade, kas konflikt leeveneb või teravneb?

Konflikt on sellesse süsteemi sisse kirjutatud, konflikt Euroopa Liiduga on võimupartei jaoks poliitiliselt oluline. See on Fideszile kasulik, sest see võimaldab end näidata kodumaa kaitsjana väliste jõudude vastu. Brüsselit ja Euroopa Liitu võrreldakse Nõukogude Liiduga. Aga see on rohkem show koduse poliitika tarbeks. Ungari ei lahku Euroopa Liidust, sellel ei ole mingit toetust, isegi Fideszi toetajates kaks kolmandikku ütleb, et nad tahavad jääda Euroopa Liitu. Ja praktilise poole pealt kasutab Fidesz või valitsus oma vetot Euroopa Liidus nii palju kui võimalik, et saavutada järeleandmisi, näiteks vabastust teatud sanktsioonidest nagu keeld vene naftale.