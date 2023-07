Rahutused Prantsusmaal jätkuvad, rünnati linnapea elamut

Prantsusmaa saatis rahutustes osalejate vastu oma eliitüksused ning viiendal rahutuste ööl oli väljas umbes 45 000 korrakaitsjat.

Ööl vastu pühapäeva vahistati üle 700 inimese. Eelmisel ööl arreteeriti üle 1300 inimese.

Pariisi eeslinnas L'Hay-les-Roses üritasid mässajad süüdata linnapea Vincent Jeanbruni maja ning ründasid majast põgenenud linnapea abikaasat ja lapsi ilutulestikurakettidega. Ründajad rammisid autoga end läbi värava ning süütasid siis auto.

Peaminister Elisabeth Brun, kes saabus pühapäeval sündmuspaika, nimetas olukorda talumatuks ning lubas, et vägivallale tehakse lõpp ning kurjategijaid karistatakse karmilt.

Prokuratuur uurib juhtunut kui mõrvakatset, süüdlasi pole seni tabatud.

Jeanbrun on kutsunud riigivõime üles kehtestama hädaolukorda, kuid president Emmanuel Macron pole seda seni teinud. Macron kohtub pühapäeva õhtul peaministri, siseministri ning justiitsministriga, teatas presidendi pressiteenistus.

Laupäeva õhtu oli samas rahulikum kui eelmised ööd ning üldine lootus Prantsusmaal on, et rahutused hakkavad vaibuma. Näiteks Lyonis ja Marseille`s arreteeriti viimase ööga kokku 77 inimest.

Lyoni linnapea palus samas politseijõududele täiendust, sest viiendat ööd rahutustega tegelenud korrakaitsjad jäävad arvuliselt mässajatele alla. Marseille`s saadeti politseinikele lisaks eliitüksustele appi soomusmasinad ja helikopterid.

Viie ööga on saanud vigastada üle 200 politseiniku.

Vägivaldseks kasvanud protestid põhjustas see, kui politsei lasi teisipäeval Pariisi eeslinnas Nanterre'is liikluskontrolli käigus maha Põhja-Aafrika päritolu 17-aastase toidukulleri Nahel Merzouki. Rahutuste käigus on põletatud hooneid ja sõidukeid ning rüüstati kauplusi. Märatsemine on levinud üle kogu riigi, sealhulgas linnadesse, nagu Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg ja Lille.

Merzouki matused toimusid laupäeva õhtul, matustele kogunes sadu inimesi.

Merzouki vanaema pöördus pühapäeval mässajate poole, et need lõpetaksid vägivalla ja hävitustöö.