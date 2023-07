Poola tahab Saksa raketisüsteemide Poolasse jäämist aasta lõpuni

Poola kaitseminister Mariusz Blaszak tuletas meelde, et Poola on üks peamisi Ukrainat varustavaid riike ning ka teiste Ukrainat varustavate riikide abi jõuab Ukrainasse peamiselt just Poola kaudu. Seepärast on tema sõnul Poola enda õhuruumi kaitsmine väga tähtis ning just selleks on vaja Patrioti raketisüsteeme.

"Me oleme teadlikud ohtudest. Pealegi me teame, mis Venemaal äsja juhtus, teame Valgevene täielikust allutatusest Venemaale. Venemaa saadab tuumarelvi Valgevenesse, aga ka Wagneri rühm koguneb taas Valgevenes. Sellest piisab näitamaks, et kõik ohud on endiselt alles. Seepärast, tuletades Saksamaa kaitseministrile meelde meie varasemat vestlust Brüsselis, rõhutasin ma ka, et me tahame Saksamaa Patrioti süsteeme Poola pinnal näha vähemalt selle aasta lõpuni," rääkis Blaszak.

Poolasse Leopardi tankide hoolduskeskuse rajamine on takerdunud peamiselt selle taha, et Poola hooldusfirma tahab Saksamaa hinnangul hooldustööde eest liiga palju raha. Lõputult vaielda pole aga aega, sest rindel olevad Leopardid vajavad hooldust.

"Ma usun, et aeg on praegu kõige olulisem. Saksamaa on igal juhul valmis täitma

oma kohustusi ja seepärast me usume, et kõnelused peaksid lõppema järgmise kümne päeva jooksul, kui vähegi võimalik, et me teaksime, kuhupoole edasi liikuda," rääkis Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius.

Poolat väisanud Pistorius rõhutas taas, et Saksamaast on saanud üks olulisemaid Ukraina toetajaid ning sel teel kavatsetakse ka jätkata.