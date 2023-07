Eesti elanike lemmikmeediabrändid on ETV ja ERR

ETV on neljandat aastat järjest Eesti elanike lemmikmeediabränd, selgus Kantar Emori tehtud meediabrändide uuringus. Teisele kohale on tõusnud ERR.

35 protsenti Eesti elanikest märkis ETV enim meeldivate meediabrändide hulka. Telekanal on esimesel kohal olnud kõik neli aastat, kui Kantar Emor on uuringut läbi viinud. ETV-le järgnes ERR, mis möödunud aastal oli kolmandal ja aasta varem neljandal kohal. Edetabeli kolmandal kohal on Delfi.

ETV on esimesel kohal nii üldarvestuses kui ka eestlastest vastajate seas. ETV-d hindavad ühtemoodi kõrgelt kõik vanuserühmad, esimesele kohale tõstsid avalik-õigusliku telekanali kõik vanusegrupid, erandiks vaid 15-24-aastased.

Eestlaste eelistused on sarnased püsinud läbi aastate – esinelikus järgnevad ETV-le ERR, Delfi ja Postimees. Eestlaste lemmikraadiojaamaks on Vikerraadio kuuenda kohaga (üldtabeli 7. koht).

Muust rahvusest vastajate lemmikmeediabrändiks on teist aastat järjest ETV+, millele järgnesid Delfi ja ERR. Viimane on muust rahvusest elanike seas populaarsust kasvatanud, tõustes iga aasta edetabeli paari koha võrra.

ERR-i programmidest leiab esikahekümne seast veel ETV+ (6. kohal), Jupiteri (13.) ja ETV2 (17.). Rahvusringhäälingu noorim programm Jupiter on populaarsust kasvatanud nii eestlaste kui ka muu rahvusest inimeste seas. Eestlaste eelistustes on Jupiter kümnendal kohal.

Kantar Emor viis meediabrändide uuringu läbi neljandat aastat järjest. Kokku küsitleti ajaperioodil 11.-22. mai 1094 inimest vanuses 15-74 eluaastat. Kokku uuriti Eesti elanike suhtumist 76 meediabrändi.