Kõlvart: olen valmis erakonna juhi vastutust võtma

Keskerakonna aseesimees, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles ERR-ile, et on valmis erakorralisel kongressil erakonna esimeheks kandideerima ning peab Tanel Kiike tugevaks konkurendiks.

"Kõigepealt tuleb esimeest tänada selle töö eest, mis on aastate jooksul tehtud. Vaatamata sellele, et meil olid erimeelsused, tuleb tunnustada inimest, kes nii palju panustas. Erakorralise kongressi teema oli üleval juba mõni kuu tagasi. Siis erakonna esimees seda ei toetanud, nüüd tekkis teine olukord ja kuna mulle tundub, et erakonnas on tekkinud arusaam, et seda on vaja, siis tõenäoliselt see ka toimub," ütles Kõlvart.

Kõlvart märkis, et tegi ettepaneku kongressi kokku kutsumiseks juba mitu kuud tagasi, et kas praegune või uus juhatus saaks uue mandaadi. "Praegu Jüri andis teada, et ta ei kandideeri, see tähendab, et igal juhul tuleb uus esimees. Kas see peab toimuma juba kuu aja pärast, see on tehniline küsimus, mida volikogu saab otsustada," sõnas ta.

Kõlvarti sõnul ei olnud tal konkreetset plaani Jüri Ratase vastu kandideerida, kuigi nendevaheline debatt oleks olnud väga sisuline.

"Mul on hea meel, et vähemalt üks kandidaat andis teada, et kandideerib – Tanel Kiik – minu arvates on Tanel väga tugev kandidaat, seega tekib ka sisuline diskussioon kandidaatide vahel. Mida varem me hakkame arutama sisulisi asju, mida varem tekib konstruktiivne õhkkond, seda parem," ütles Kõlvart.

Kõlvart kinnitas juba kevadel avaldatud plaani kandideerida Keskerakonna esimeheks.

"Olen valmis seda vastutust võtma, kui erakonnakaaslased seda mulle usaldavad. Mina ei ole seda praegu taotlenud, sest oli arusaam, et volikogu otsustas, et erakorralist [kongressi] ei tule, tuleb korraline järgmisel aastal. Pole ka teinud mingit kampaaniat, et osaleda või korraldada kongressi. Ehk lähtun volikogu otsusest, mis peab tulema. Kui kongress toimub, olen valmis kandideerima," sõnas ta.

Kongressi korraldamise peab veel otsustama volikogu. Kõlvarti hinnangul on selle otsuse langetamine tõenäoline, kuid arvas ka kevadel, et erakonna volikogu toetab kongressi kokku kutsumist.

Tanel Kiike peab Kõlvart tugevaks ja heaks kandidaadiks erakonna juhi kohale. Miks erakonnakaaslased peaksid eelistama teda Kiigele, ei soovinud Kõlvart kommenteerida. "Valik ei peaks sõltuma nendest hinnangutest, mida kandidaadid üksteisele hakkavad andma, ma loodan, et me ei hakkagi üksteisele hinnanguid andma. Me hakkame debateerima erinevetel teemadel ja selle alusel juba erakonnakaaslased otsustavad," sõnas ta.