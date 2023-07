Eksperdid ei näe Vilniuse tippkohtumisel Ukraina tee paika panemist NATO-sse

Sarnaselt vastupealetungile rindel kulgeb Ukraina edenemine NATO suunal enne Vilniuse tippkohtumist.

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Tony Lawrence ütleb, et enamus NATO riike ei liitu Balti riikide ja Poolaga, kes tahaks Vilniuses paika panna Ukraina tee NATO-sse. Ehk korratakse üle 2008. aasta Bukaresti tippkohtumise lubadus Ukraina ühel päeval vastu võtta, ütleb Lawrence.

"Ma arvan, et NATO keskendub peamiselt Ukraina edasisele sõjalisele toetamisele oma põhilises sõnumis Ukrainale," rääkis Lawrence.

46 USA endist sõjaväelast, diplomaati ja julgeolekunõustajat allkirjastasid avaliku kirja, milles mõjutavad NATO riigijuhte juba Vilniuses algatama sõiduplaani koostamist, kuidas Ukraina kindlalt ja nii kiiresti kui võimalik NATO-sse jõuaks.

"See on ilmselgelt kompromiss. Aga eeldusel, et Ukraina saab sõiduplaani NATO-sse Vilniuse tippkohtumisel. See vähemalt lükkab rongi liikuma NATO lõpp-peatuse suunas tippkohtumiseks Washingtonis järgmisel aastal. Nii et see on hea kompromiss, kuigi kompromiss," ütles Lawrence.

Ameerika poliitikute suhtumine Ukraina vastuvõtmisse NATO-sse on kahetine, ütles California ülikooli õppejõud Edgar Kaskla.

USA administratsiooni ametlik seisukoht on toetada Ukrainat kuni võiduni.

"Vabariiklased on just vastupidi. Nad üritavad mängida kahte mängu - esiteks nad ei ole NATO vastu ega ka Ukraina vastu, kuid üritavad olla Trumpi pooldajad ja sellega võita hääli," sõnas Kaskla.

Kaskla ütles, et Ukraina on Ameerika valijate jaoks tagaplaanile jäänud ja meenub järjekordse barbaarse raketirünnaku korral.