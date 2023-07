Kaitseliit soovib värvata senisest rohkem jahimehi oma ridadesse

Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi ja Eesti jahimeeste seltsi president Margus Puust allkirjastasid reedel Kohtla-Nõmmel peetaval jahimeeste kokkutulekul koostööleppe. Ligemale 12 000 jahimeeste seltsi liikmest kuulub praegu Kaitseliitu 1200.

"Ma ei pane väga rõhku sellele, et me teeme Kaitseliidu liikmeskonnas tohutu hüppe, vaid pigem on oluline see, et seltsi kaudu me teadvustame riigikaitse vajadust. Ja need, kes otsustavad Kaitseliiduga mitte liituda, saavad aru, mis on nende roll riigikaitses," sõnas Ühtegi.

Kahe organisatsiooni vahel sõlmitud leping näeb ette koostöö tihendamist kaitseliitlaste ja jahimeeste vahel läbi kogemuste ja teadmiste jagamise, aga ka läbi jahimeeste senisest suurema kaasamise riigikaitsesse. Praegu on Kaitseliidu liikmeskonna hulgas veidi üle tuhande Eesti jahimeeste seltsi kuuluva jahimehe.

"Meil on üle 300 jahiseltsi Eestis. Igal seltsil on tavaliselt oma juht, kes tunneb oma piirkonda kõige paremini, ja nad on meil väga ühtlaselt ära jaotunud lõunast põhja, idast läände. Vajaduse korral saavad jahijuhatajad formeerida koos Kaitseliiduga väiksemaid gruppe ja miks mitte teha tulevikus koos ka rohkem õppusi," ütles Eesti jahimeeste seltsi president Margus Puust.

Sõlmitud leping võimaldab moodustada Eesti jahimeeste seltsi liikmetest koosnevaid üksikrühmi, -kompaniisi ja malevkondi. Lisaks saavad kaitseliitlased ja jahimehed kasutada üksteise lasketiire ja –paiku ning vajadusel ka üksteise kasutuses olevat relvastust ja muud varustust. Oluline osa kahe organisatsiooni vahelises koostöös on noorsootööl.