Saaremaa maksab arstide saarele meelitamiseks omalt poolt toetust juurde

Sotsiaalministeerium on alates 2012. aastast eraldanud enam kui miljon eurot arstide lähtetoetusteks. 11 aasta jooksul on sellist toetust välja makstud 94 arstile, kes on tööle läinud väljaspoole Tallinna ja Tartut. Saaremaa vald on omakorda veel täiendavalt panustanud noorte arstide Saaremaale meelitamisse.

Saaremaale on 11 aastaga jõudnud seitse noort arsti, kes on riigipoolset lähtetoetust saanud. Et arstide motivatsiooni veelgi suurendada, on ka Saaremaa vald juba kolm aastat maksnud veel täiendavalt ühekordset 25 000-eurost stipendiumit aastas ühele Saaremaale tulnud noorele arstile.

"Et teha selline elumuutev otsus kolimise ja ka töökoha valimise osas, siis rahalisel toetusel on kindlasti hõlbustav asi juures. Nii elukoha leidmisel kui ka muud asjad juurde sinna," ütles Kuressaare haigla naistearst Pilleriin Ilmjärv.

Järgmisel aastal sooviks aga lausa neli uut arsti Saaremaale kolida, kes ka kõik loodaksid stipendiumit.

"Meil on selle üle jube hea meel, kui need arstid siia tulevad. Nüüd on meie asi leida ka vahendid ja motivatsioon, et nad ka päriselt siia tuleksid. Iga arst on meil ülimalt arvel. Me praegu paneme järgmise aasta eelarvet kokku ja kindlasti see on soovide nimekirjas vaat et seal kõige kõrgemal kohal," ütles Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.

Lisaks Saaremaa valla stipendiumile pakub Kuressaare haigla toetusfond omakorda mõnevõrra väiksemat summat Saaremaale tulevatele meditsiiniala spetsialistidele. Kuressaare haigla juht Märt Kõlli ütles, et paraku maakonnahaiglad meditsiinipersonali teistest suurema palgaga väga meelitada ei saa ja seetõttu on stipendium kindlasti mõningaseks motivatsiooniks .

"Valla eelarvele see on kindlasti tähelepanuväärne koormus, aga näitab ikkagi seda, et sellel meetmel on oma kasu ja vallale me peame olema ainult tänulikud," lausus Kõlli.

Regionaalpoliitikas on väga oluline roll siiski ka meditsiini kättesaadavuses Tallinnast ja Tartust kaugemal.

"Kindlasti annab meile hea ülevaate, kuidas mõjutab Ida-Virus õpetajate täiendav palgamuutus. Ja sarnaseid muudatusi me vaatame ka teistes piirkondades tervishoiusektoris, õpetajate temaatika, politseinike ja päästjate temaatika. Seal on teatud koefitsiendid juba, aga me vaatame need veel üle, et kuidas ja mismoodi saaks tööjõupuudust mõnevõrra äärealadel katta," lausus regionaalminister Madis Kallas.

Saarlaste ja Saaremaa külaliste tervishoiu heaks ootab Kuressaare haigla koguni 10 uut arsti.