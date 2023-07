Ukraina väitel valmistuvad Vene väed võimalikuks sõjategevuseks Krimmis

Venemaa tugevdab oma kaitset okupeeritud Krimmi poolsaarel, et valmistuda Ukraina vägede võimalikuks pealetungiks, teatas Ukraina kaitseministeerium laupäeval.

Kindlustused on väidetavalt püstitatud okupeeritud poolsaare põhja-, lääne- ja idaossa. Ukraina kaitseministeeriumi pressiteenistuse teatel on Venemaa tugevdanud kaitset ka maakitsusel, mis ühendab Ukraina mandriosa poolsaarega.

Venemaa okupeeris Krimmi poolsaare 2014. aasta alguses ja on kasutanud seda Ukraina pihta rakettide väljalaskmiseks ja lõunarinde ühe varustusteena.

Briti kaitseministeerium teatas 21. juunil, et Venemaa tugevdab oma positsioone Lõuna-Ukrainas, rajades üheksakilomeetrise kaitsevööndi Krimmi ja Hersoni oblasti vahelise maismaaühenduse lähedale.

Samal ajal keskenduvad Vene väed ka oma sõjalaevade ning Musta ja Aasovi mere äärsete mereväebaaside kaitsmisele, teatas Ukraina kaitseministeerium.

Viimastel kuudel on mitmed sõjaväe- ja taristuobjektid, mida Vene väed Krimmis kasutavad, rünnakute alla sattunud. Ukraina ei ole nende rünnakute eest vastutust võtnud.

Moskva alustas kindlustuste ehitamist Krimmis ja Hersoni oblasti okupeeritud osas juba mullu novembri keskel, vahetult pärast seda, kui Ukraina väed Hersoni vabastasid.

Ukraina on teatanud, et tema eesmärk on kõigi okupeeritud alade, sealhulgas Krimmi, täielik vabastamine.

President Volodõmõr Zelenski ütles 2. juulil, Ukraina mereväe päeval, et kui Vene sõjalaevad ka jäävad Mustale merele, siis kardavad nad Krimmi lähedale tulla.