Lääne prefektuuris moodustati lastevastaste seksuaalkuritegude uurimisgrupp

Alaealiste vastu toime pandud seksuaalkuritegusid uuriti varemgi, aga uurijad tegid seda teiste tööde kõrvalt. Eraldi lastekaitsegrupi loomine võimaldab tagada kannatanutele tõhusa, kiirema ja lapsesõbralikuma menetluskäigu.

"See ei tähenda, et varem need koledad kuriteod Lääne prefektuuri territooriumil tähelepanuta jäid. Neid uuriti jaoskondades väljaõppinud uurijate poolt. Aga need uurijad tegid seda tööd oma teiste kuritegude uurimiste kõrvalt. Samamoodi võis nendel paralleelselt laual olla poevargused, roolijoodikud ja nii edasi," rääkis Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Margus Raspel.

Raspel ütles, et osa grupist oli varemgi Pärnus uurijatena tööl, aga tulijaid oli Tallinnastki.

Seda tööd tuleb väga tõsiselt võtta, sest möödunud aastal registreeriti Lääne prefektuuris 41 alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegu, mida oli üheksa võrra rohkem kui oli aastal 2021.

Lastekaitsegrupi juht on Raili Pärn, kes enne töötas narko- ja organiseeritud kuritegude grupis. "Ma otseselt ei karda seda, aga valdkond on raske ja keeruline. Need inimesed, kes selle teemaga tegelevad, peavad olema suure südamega, aga otseselt hinge kõike võtta ei saa," rääkis Pärn.

"Praegu me võtame üle need menetlused, mis on Pärnu jaoskonnas uurijatel olnud. Kokku on asju viie-kuue kanti. Ülejäänud jäävad jaoskondadesse veel menetlusse. Aga kõik uued juhtumid, mis tulevad, tulevad meile. Üle Lääne prefektuuri," ütles Pärn.