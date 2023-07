Prantsuse luure endine tippjuht: Gaddafi kukutamine oli viga

Lhuillier töötas välisluureteenistuses 27 aastat ning jõudis juhtida ka DGSE Tripoli osakonda. 2014. aastal läks ta pensionile ning hiljuti avaldas ta raamatu. Seal kirjeldab ta ka Gaddafi kukutamist ja kritiseerib toonaste Prantsuse võimude tegevust.

"Sõjaline operatsioon oli hiilgavalt läbi viidud, kuid poliitiliselt polnud see läbi mõeldud. Sellel olid katastroofilised tagajärjed. Me likvideerisime Gaddafi ja hävitasime riigi, hoolimata sellest, et see oli islamiterrorismi vastane kaitsemüür," kirjutab Lhuillier.

Oma raamatus nimetab Lhuillier DGSE-d firmaks. Ta lükkas tagasi väited, et Prantsuse agendid tapsid Gaddafi. Diktaator sai surma 2011. aastal. Mässajad leidsid Gaddafi siis Sirte linna lähedal asuvast kanalisatsioonitorust. Ootamatult puhkes tulevahetus ning Gaddafi sai surma.

Lhuillier siiski kirjutas, et Liibüas tegutsesid DGSE eriväelased ning viitas, et nendega koos olid seal ka Briti armee eriüksuslased, vahendas The Times.

Lhuillier kritiseeris ka DGSE kaadripoliitikat, leides, et seal töötab nüüd liiga palju tsiviilisikuid. DGSE praegune juht Bernard Emie kritiseeris Lhuillieri raamatut ja ütles, et ta ei teadnud, et see raamat ilmub.

"Selliste raamatute avaldamisega rikuvad endised teenistuse liikmed saladuse hoidmise vannet ja kahjustavad institutsiooni," ütles Emie.