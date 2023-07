Ungari lubas ratifitseerida Rootsi NATO-liikmesuse

Ungari välisminister Peter Szijjarto ütles, et Rootsi NATO-liikmesuse ratifitseerimine on ainult tehniline küsimus ja Budapest toetab Rootsi liitumist NATO-ga.

Ungari on varem teatanud, et ratifitseerib Rootsi NATO-llikmesuse, kui Türgi avaldab oma seisukoha. Türgi nõustus esmaspäeval Rootsi NATO liikmeks saamisega. Ungari on varem öelnud, et ei jää viimaseks riigiks, mis ratifitseerib Rootsi NATO-liikmesuse, vahendas Yle.

"Rootsi NATO-liikmesuse ratifitseerimine Ungari poolt on praegu ainult tehniline küsimus ja valitsus toetab Rootsi taotlust," teatas Szijjarto.

Ungari ja Türgi on praegu ainsad NATO riigid, kes pole Rootsi liikmesust ratifitseerinud.