Stoltenberg: NATO annab Ukrainale vahendid alliansiga liitumiseks

NATO liikmesriigid otsustasid teisipäeval Vilniuses alanud tippkohtumisel pakkuda Ukrainale kolmeosalise toetuspaketi, mis peaks aitama Kiievil saavutada NATO nõuetega vastavus, teatas alliansi peasekretär Jens Stoltenberg. Ukraina saab NATO liikmeks, kui on sõja võitnud ning liitlaste hinnangul täidab seatud tingimused, lisas ta.

Toetuspaketi esimene osa puudutab Ukraina relvajõudude üleminekut lääne standarditele ning täieliku koostegutsemisvõime saavutamist, rääkis Stoltenberg. See on toetus üleminekuks nõukogude aegsetelt standarditelt NATO standarditele, märkis ta. Peaskretär rõhutas ka korduvalt NATO liikmesriikide väga mahukat abi Ukrainale praeguses sõjas, aga ka juba alates 2014. aastast, kui alustati Ukraina sõjaväelastele väljaõppe pakkumist.

Teiseks otsustasid liitlased moodustada NATO-Ukraina Nõukogu, mille avaistung toimub Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski osavõtul juba kolmapäeval ning kus hakatakse kohtuma võrdsetel alustel, rääkis Stoltenberg teisipäeva õhtul antud pressikonverentsil.

Kolmandaks kinnitasid aga liitlased, et soovivad Ukraina liitumisprotsessiga edasi liikuda ning otsustasid selle kinnituseks loobuda Ukraina puhul liikmesuse tegevuskavast (Membership Action Plan, MAP), mis tähendab, et senine kaheastmeline liikmeks saamise protsess muutub üheastmeliseks, seletas NATO peasekretär.

Ta rõhutas siiski, et Ukraina saab NATO liikmeks siis, kui liitlased sellega nõustuvad ja kõik nõuded on täidetud.

Sellega seoses märkis ta, et kuni sõda käib, Ukraina kutset ei saa ning lisas, et arusaadavalt ei ole see võimalik ka siis, kui Ukraina peaks sõja Venemaaga kaotama.