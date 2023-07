Erakondade põhitulu laekus riigitoetustest ja annetustest

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov ütleb, et on erakonna rahalise seisuga rahul ja aasta lõpuks on tasutud valimistest jäänud võlg.

"Kampaania on selja taga Loomulikult on mingisuguseid võlgasid jäänud aga sellega tegeleme kogu aeg jooksvalt ja siin nagu probleemi ei näe," rääkis Suslov.

Teises kvartalis sai Reformierakond tulu üle 644 000 euro. Sellest 164 000 annetustena ja veidi üle viie tuhande kogunes liikmemaksudest.

"Need, kes on ikka aktiivsed liikmed, need maksavad ja alati tuletame meelde, et liikmemaks on tasumata," ütles Suslov.

Keskerakonna sissetulek teises kvartalis oli üle 546 000 euro. Annetusi sai erakond veidi üle 330 000, millest 300 000 tagastatatkse selle nädala jooksul Parvel Pruunsillale. Liikmemaksu kogunes 11 000.

"Me oleme tegelikult arvestanud väga konservatiivse eelarvega, tõmmanud kokku juba varasemalt tegevusi. Nii, et selles osas me mingisuguseid suuri muutusi tegema ei pea, sest annetuste laekumine on väike," ütles Keskerakonna peaskretär Andre Hanimägi.

Kampaania-aegse võla lubab Keskerakond tasuda järgmise aasta esimeses kvartalis.

Eesti 200 soovib oma võla tasuda aasta lõpuks. Eesti 200-a tulu jäi teises kvartalis tunduvalt väikesmeks kui valimiste ajal.

"Eks meie annetajad vajavad vahepeal puhkust ja ega me ei läinud nendelt kohe pärast riigikogu valimisi raha küsima," ütles Eesti 200 esimees Lauri Hussar.

Eesti 200 tulu oli teises kvartalis kokku üle 188 000 euro, millest annetusi oli üle kuue tuhande ja liikmemaksu kogunes üle kahe tuhande.

"Reeglina liikmemaksu laekub meil aasta lõpul rohkem, sest inimesed ei maksa igakuiselt seda, vaid nad maksavad aasta lõpus ühe korraga selle liikmemaksu ära," selgitas Hussar.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) tulu oli teises kvartalis üle 547 000, millest üle poole moodustasid annetused. Liikmemeksu kogunes üle kaheksa tuhande euro.

Isamaa tulu oli suurem kui 512 000 eurot, millest 403 000 moodustasid annetused.

Sotsiaaldemokraatide tulu oli oli üle 637 000 ning annetusi oli veidi üle 66 000 euro.