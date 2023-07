Duda: Loodetavasti võetakse Ukraina NATO-sse mõne aasta pärast

Poola president Andrzej Duda ütles NATO riigijuhtide otsust Ukraina liikmesuse kohta kommenteerides, et sellest ei piisa, ning avaldas lootust, et end Venemaa sissetungi eest kaitsev riik suudab alliansi liikmeks saada mõne aasta pärast.

NATO riigijuhid leppisid teisipäeval kokku, et Ukrainale esitatakse NATO-ga liitumise kutse, kui kõik bloki riigid sellega nõus on ja Ukraina täidab teatud tingimused.

"Minu arvates ei piisa sellest kuidagi. Loodan, et mõne aasta pärast saab Ukrainast meie alliansi, NATO bloki täisliige" ütles Duda

Duda leidis, et teisipäeval vastu võetud otsustega ei saanud NATO-ga liitumise tee Ukraina jaoks selgemaks.

"Pidades silmas, et me vajame NATO-s otsuste langetamiseks täielikku üksmeelt, on praegu praktiliselt võimatu rääkida Ukraina täisliikmesusest, sest ajakava koostamine on väga keeruline," ütles Poola president. Ta rõhutas, et praegu ei ole see käimasoleva sõja ja alliansi kollektiivkaitsekohustuste tõttu võimalik.

Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles omakorda, et teisipäeval toimunud NATO tippkohtumine läks väga hästi.

"Sisenesime läbirääkimiste saalidesse ühtsena ja lahkusime sealt ühtsena," märkis Karinš.

Küsimusele alliansi otsustest Ukraina NATO liikmeks saamise väljavaadete kohta vastas ta: "Soovin, et üht-teist toimuks kiiremini." Samas rõhutas ta, et Ukraina koht on NATO-s.

Karinš rõhutas, et partnerid lubasid Ukrainat toetada, kuni see sõja võidab.

Allianss otsustas teisipäeval loobuda Ukraina puhul liikmesuse tegevuskavast ja luua NATO-Ukraina nõukogu ning kiitis heaks Ukraina relvajõudude toetamise pikaajalise plaani.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtub kolmapäeval USA presidendi Joe Bideniga. NATO riigijuhtidel on kavas kohtuda Rootsi, India ning Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu (EL) juhtidega.