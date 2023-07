Rahvusvahelise arengukoostöö keskus otsib uut juhti

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö keskus (ESTDEV) on välja kuulutanud konkursi uue tegevjuhi leidmiseks, muu hulgas saab uus juhatuse liige kasutada ametiautot ning talle makstakse 5000 eurot brutopalka.

ESTDEVi nõukogu liige välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Mariin Ratnik selgitas ERR-ile, et ametiauto on sihtasutusel olnud juba loomisest saati.

Ratnik lisas, et seda läheb vaja ennekõike töö liikuva iseloomu tõttu. Palganumber on nõukogu liikme sõnul aga määratud teiste riigiametite juhtide palga järgi.

Eestis on rahvusvahelist arengukoostööd tehtud juba 25 aastat ning sihtasutus on loodud selleks, et seda paremini ellu viia, täpsustas Ratnik.

"Eesti riigi eelarveliste vahendite rakendamine ja kasutamine maailma eri projektides nõuab palju bürokraatlikku tegevust ja aruandlust ja on oluline, et seda korrektselt ja süstemaatiliselt tehakse," lisas ta.

Ratnik täpsustas, et arengukoostöö poliitikat kujundab välisministeerium ning ESTDEV viib seda läbi erinevate projektide ellu. Näiteks on üheks projektiks kevadel Ukrainasse ehitatud moodullasteaed, selgitas nõukogu liige.

Praegu on sihtasutuses tööl 26 inimest. Ratnik sõnas, et asutamisest saati on töötajate arv jäänud 30 ringi, mõne uue projekti elluviimise ajal võib olla töötajaid rohkem, teisel ajal jälle natuke vähem.

ESTDEV asutati 2021. aastal, kui välisministeerium tegi valitsusele ettepaneku kasvatada arengukoostöö projektide mõju ja võimekust keskuse loomise abil. ESTDEVi endine juht on praegune majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (Eesti 200).

Juuli algusest sai ESTDEVist ka OECD arengukoostöö komitee liige.