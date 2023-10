Välisministeerium on ligi pool aastat otsinud Eesti arenguabi juhti

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) on pärast senise juhi Tiit Riisalo ministriks siirdumist aprilli keskel olnud kuus kuud juhita, välisministeeriumi asekantsleri sõnul on uue tegevjuhi valimine ligi 80 kandidaadi hulgast siiski lõppfaasis.

"Avalik konkurss kuulutati välja suve alguses, meil oli palju kandidaate, üle 60, lisaks sihtotsinguga umbes 20 kandidaati," ütles välismajanduse ja arengukoostöö küsimuste asekantsler Mariin Ratnik teisipäeval ERR-ile. "Nõukogu viis läbi vestlused ja oleme põhimõtteliselt protsessi lõpufaasis," lisas ta.

Ratnik, kes on ka asutuse nõukogu liige, rõhutas samas, et ESTDEV ei ole siiski ilma juhita: "Asutuse juhi ülesandeid täidab edukalt hetkel Andrea Kivi."

Ka ESTDEV-i nõukogu liige, Arengukoostöö Ümarlaua tegevjuht Agne Kuimet kinnitas ERR-ile, et asutuse juhi valimisega ollakse lõpusirgel ning vahest kuu jooksul on uus juht selgunud.

Küsimuse peale, miks valimine nii kaua aega on võtnud, viitas Kuimet, et konkursi algus sattus suvele ning samas rõhutas ta, et tegu on "korraliku värbamisega" koos mitme vooruga ja sellised tippjuhtide valimised võtavadki enamasti nii kaua.

Kuimet lükkas tagasi ka kahtlused, et juhi leidmine on olnud seotud välisministeeriumi töötajate igasuviste roteerumistega ja Eestisse naasnud diplomaatidele sobivate ametikohtade leidmisega. "See pole kindlasti seotud välisministeeriumi personaaliaga, lõppvooru pääsenud kandidaatide hulgas ei ole välisministeeriumi inimesi," kinnitas ta.

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse. Sihtasutuse nõukogu viiest liikmest kolm on välisministeeriumist.

ESTDEV asutati 2021. aastal, kui välisministeerium tegi valitsusele ettepaneku kasvatada arengukoostöö projektide mõju ja võimekust keskuse loomise abil. Sihtasutuse juht oli kuni kevadeni Tiit Riisalo (Eesti 200), kellest sai 17. aprillil ametisse astunud valitsuse majandus- ja infotehnoloogiaminister.

Praegu on sihtasutuses selle kodulehe andmeil tööl 29 inimest. Ratnik ütles juulis ERR-ile, et asutamisest saati on töötajate arv jäänud 30 ringi, mõne uue projekti elluviimise ajal võib olla töötajaid rohkem, teisel ajal jälle natuke vähem.

ESTDEV-i uue tegevjuhi konkursi kuulutuse kohaselt saab uus juhatuse liige kasutada ametiautot ning tema brutopalk on 5000 eurot.