Kallas: liitlased kinnitasid üksmeelselt, et Ukraina tulevik on NATO-s

Peaminister Kaja Kallas ütles NATO tippkohtumisel Vilniuses Eesti ajakirjanikele, et kolmapäevasel arutelul kinnitasd kõik liitlased üksmeelselt, et näevad Ukrainat tulevikus NATO-s ning G7 julgeolekugarantii näitab, et Ukraina kõrval seistakse nii kaua kui vaja.

Kallase sõnul annab G7 abipakett märgi, et Ukraina kõrval seistakse ja riigile pakutakse abi nii kaua kui vaja. "Tähtis on see, et kõik liitlased ütlevad, et meie abi Ukrainale kestab nii kaua, kui on vaja," ütles ta.

Kallas märkis, et kokkulepe kirjutab selle tugevamalt kõikide riikide poliitikasse ning kohustused jäävad riikidele ka siis, kui nende valitsused vahetuvad.

Zelenski oli Kallase sõnul kolmapäeval positiivne ja arusaam laua ümber toetav. Kui teisipäeval oli veel küsimus, kas Ukrainat nähakse tulevikus NATO-s siis Kallase sõnul kinnitasid kõik liitlased üksmeelselt, et Ukraina tulevik on NATO-s, selleni jõudmiseks nähakse lihtsalt erinevaid samme.

Kallase sõnul see, et suured liitlased nii kuumalt nende teemade üle vaidlesid, näitab, et nad mõtlevad selgelt, mis on nende sõnade taga ja nad soovivad neid lubadusi pidada. "See on just hea sõnum, et suured liitlased võtavad seda väga-väga tõsiselt," ütles Kallas.

"Küsimus ei ole, kas Ukraina saab NATO liikmeks, vaid millal Ukraina saab NATO liikmeks ja mida me peame praktiliselt tegema, et see juhtuks," ütles Kallas.