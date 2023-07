Auvere uus õlitehas läheb plaanitust kümnendiku võrra kallimaks

Eesti Energia pani uuele Enefiti õlitehasele nurgakivi 2021. aasta novembris ning siis loodeti tehas valmis ehitada 320 miljoni euroga. Praeguseks on selgunud, et tehas läheb plaanitust kallimaks.

"Me just informeerisime ka nõukogu, et arvestades kõiki asjaolusid – materjalide kallinemine, tarneahelate pikenemine – on umbes 10-protsendiline kallinemine, ehk investeering jääb suurusjärku 350 miljonit eurot," rääkis Eesti Energia juhatuse liige Andres Vainola.

Vainola sõnul on tehase valmimine ajagraafikust veidi maas, kuid Narva külje all Auveres asuval ehitusplatsil käib töö täie hooga.

"Tööplatsil on 500 töötajat erinevatest riikidest ja oktoobris on nende arv juba 1000 ning ehitus käib täie hooga. Tõsi, me oleme veidi graafikust maas, me rääkime umbes kolmest kuust hilinemisest, aga oleme optimistlikud, äkki õnnestub see kõik veel tagasi teha. Igal juhul me plaanime külmkäivitamisega alustada järgmise aasta alguses, tõenäoliselt esimese kvartali lõpus ning seejärel hakata minema samm-sammult tootmise peale üle," ütles Vainola.

Eelmisel aastal tootis Eesti Energia 420 000 tonni põlevkiviõli. Selle aasta plaan on 470 000 tonni.

Kui uus Enefit 280 valmib, siis peaks aastatoodang tõusma üle 700 000 tonni.