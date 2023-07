Eesti Energia toodab põlevkiviõli rekordkogustes

Eesti Energia hakkas Narva külje all Auvere põlevkiviõlitööstuses kahe Enefit140 seadme kõrval uue Enefit280 seadme abil põlevkiviõli tootma 2012. aasta lõpus. Möödunud poolaastal suudeti tehasest välja pigistada uued rekordkogused õli. Esimese kuue kuuga toodeti põlevkivist õli 252 461 tonni, mis oli tunduvalt rohkem kui eelmisel aastal sama ajaga.

"Me oleme esimese kuue kuuga saavutanud 20 protsenti suurema tootmismahu kui varasematel aastatel ja juunikuu oli Enefit 280 töötamise rekordkuu. Suurem tootmismaht on Eesti Energia keemikute ja inseneride tubli töö saavutus," ütles Eesti Energia juhatuse liige Andres Vainola.

Esimese poolaasta 252 461 tonnist tootsid kaks Enefit 140 seadet 123 904 tonni ja Enefit 280 arvele jäi 128 557 tonni. Eelmisel aastal toodeti sama ajaga Auveres 212 153 tonni põlevkiviõli.

Andres Vainola sõnul on oluline, et saadud kogemusi saab rakendada valmivas uues Enefit 280 õlitehases. "Tähtis on see, et need toodangud oleks prognoositavad ja me suudaks selliseid koguseid toota stabiilselt ja et me saaksime kõik need paremad muutused, mis me oleme tehnoloogiasse sisse viinud, rakendada uue Enefit 280-2 ehituses."

Eelmisel aastal tootis Eesti Energia 420 000 tonni põlevkiviõli. Selle aasta eesmärk on 470 000 tonni. See oleks rohkem kui rekord 452 000 tonni, mis püstitati 2020. aastal.

Enefit 280-2 valmimisel tahetakse toota üle 700 000 tonni põlevkiviõli. "See on meie strateegiline eesmärk, kui me selle saavutame, siis me oleme oma tehnoloogiat tõestanud," ütles Vainola, kelle sõnul on Enefit 280-2 testkäivitamine plaanis järgmise aasta kevadel.

Paralleelselt rekordkoguste tootmisega käib ettevõttes parima võimaliku tehnoloogia valimine, et vähendada uue Enefit 280 tehase keskkonnajalajälge. "Täna me tegelemegi täppishäälestusega, et milline see täpne tootmisrežiim olema peab. Oleme arvestanud uue tehase puhul päris mitme tehnoloogilise uuendusega, et tootmismaht ja -kvaliteet oleks parem ja veelgi väiksema keskkonnalise jalajäljega. Tahame saavutada veel paindlikkust, et vastavalt vedelkütuste tarbimise ja nõudluse mahule on võibolla perioode, kus me peame põlevkivibensiini tootmist suurendama, ja mingil perioodil vastupidi ning mingil perioodil peame kasutama uttegaasi rohkem elektri tootmiseks. Need on need paindlikkused, kus me teeme täppishäälestust, et kuidas majanduslikult oleks kõige otstarbekam ühel või teisel turusituatsioonil," sõnas Andres Vainola.

Auveres on käimas tööd, et õlitootjast muutuda keemiatoodete tehaseks. "Praegu vedelkütustena turustatavad tooted plaanime tulevikus järeltöödelda erinevates keemiatööstuse valdkondades vajalikuks tooraineks. Hiljuti sõlmisime pikaajalise tarnelepingu Rootsi rehviringlust korraldava organisatsiooniga. Vanu rehve võtame töösse juba sel suvel ning kasutame neid Enefiti tehases, osaliselt asendades sellega põlevkivi. Vanadest rehvidest saab perspektiivis keemiatööstuse tooraine ehk pürolüüsi teel saadud õlist saab toota keemiatooteid," ütles Vainola. Lisaks rehvidele on keemiatööstuses kavas kasutada ka plastijäätmeid.

Kaks Enefit140 seadet hakkas Auveres tööle 1980. aastal. Enefit 280 alustas tööd 2012. aastal. Number seadme nimes tähistab maksimaalset tunnis töödeldava põlevkivi tonne. Tehasest saadavat toodangut nimetatakse vastavalt selle koostisele kas põlevkiviõliks ning kergeks või raskeks kütteõliks. Suuremat osa põlevkiviõlist kasutatakse eelkõige laevade vedelkütuste komponentidena.



Tulekul on põlevkiviõli tootmise rekordaasta

Kui Eesti Energia kasutab põlevkiviõli tootmisel Enefiti tehnoloogiat, siis Eesti suurim põlevkiviõli tootja VKG kasutab peamiselt Petroteri tehnoloogiat, kuid neil on ka nn vana ehk Kiviteri tehnoloogia seadmed. VKG tootis eelmisel aastal 583 000 tonni põlevkiviõli ja nende selle aasta eesmärk on 665 000 tonni. See ületaks ka nende senise rekordaasta 2019 tulemuse, kui põlevkiviõli toodeti 637 000 tonni. Esimesel poolaastal toodeti VKGs õli 331 000 tonni.

Kiviteri tehnoloogiat kasutab õlitootmisel Alexela gruppi kuuluv Kiviõli keemiatööstus, kus eelmisel aastal toodeti ettevõtte jaoks rekordikogus toodangut ehk 102 000 tonni (senine rekord 94 000 tonni püstitati 2019. aastal). Selle aasta eesmärk jääb samasse suurusjärku. Esimesel poolaastal toodeti Kiviõlis küll vaid 47 000 tonni põlevkiviõli, aga toodang peaks teisel poolaastal suurenema, kuna esimesse poolaastasse jäi ettevõttes hulgaliselt remonditöid.

Kui Eestis on seni põlevkiviõli toodetud enim 2019. aastal, kui kolm ettevõtet tootsid 1 173 000 tonni põlevkiviõli, siis plaanide täitumisel peaks käesolev aasta kujunema uueks rekordaastaks ja toodangu maht peaks ületama 1 230 000 tonni piiri.