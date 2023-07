Saksamaa soovib strateegiaga vähendada sõltuvusi Hiinast

"Meie eesmärk ei ole end (Pekingist) lahti ühendada. Kuid me tahame vähendada kriitilisi sõltuvusi tulevikus," säutsus Scholz Twitteris, kui avaldati uus strateegia, mis tema sõnul on vastuseks muutunud ja end aina enam kehtestavale Hiinale.

Poliitika, mis valitsuse sõnul lähtub Euroopa Liidu lähenemisest Hiinale, seab eesmärgiks olla "realistlik, kuid mitte naiivne", ütles välisminister Annalena Baerbock.

Dokument valmis pärast kuid kestnud vaidlusi Saksamaa valitsuses selle üle, kuidas Hiinale läheneda.

Baerbock ja rohelised on nõudnud rangemat joont ja inimõiguste rõhutamist. Scholz ja sotsiaaldemokraadid toetavad aga eelkõige kaubandusele orienteeritud hoiakut.

Uues Hiina-poliitikas ilmneb kahe leeri peenelt kalibreeritud tasakaal, Pekingit nimetatakse seal "partneriks, konkurendiks ja süsteemseks rivaaliks".

"Hiina on Saksamaa suurim kaubanduspartner, kuid samas kui Hiina sõltuvus Euroopast järjepidevalt väheneb, on Saksamaa sõltuvus Hiinast viimastel aastatel kasvanud," seisab dokumendis.

Valitsus märkis ka, et ei kavatse "Hiina majandusedu ja arengut tõkestada".

"Samas on hädasti vaja riske leevendada," öeldakse dokumendis.

Berliin "jälgib murega, kuidas Hiina püüab mõjutada rahvusvahelist korda vastavalt oma üheparteisüsteemi huvidele ja vaidlustada seeläbi reeglitel põhineva rahvusvahelise korra aluseid, nende seas inimõiguste staatus".

Rangem joon, mida Saksamaa viimasel ajal Hiina suhtes võtnud on, on tekitanud ärevust Pekingis, aga ka Saksamaa tööstuses, mille sõltuvus Hiinast on aina kasvanud.

Tööstushiiud nagu Volkswagen ja Siemens on viimastel kuudel avaldanud kasvustrateegiaid, kus pannakse suurt rõhku Hiina turule.