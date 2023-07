ERR Helsingis: Bideni sõnul ei saa Putin sõda Ukrainas lõputult jätkata

USA president Joe Biden kohtus Helsingis kõigi Põhjamaade riigijuhtidega ning eraldi veel ka Soome presidendi Sauli Niinistöga. Soome ajakirjandus peab toimunut Soome jaoks oluliseks diplomaatiliseks saavutuseks. Ka tavaliste soomlaste jaoks on tegu tänuväärse sündmusega, üldine huvi Bideni külaskäigu vastu on jäänud siiski üsna leigeks.

Suurem osa Helsingi linnast elas oma elu, nagu polekski USA president linnas külas. Tänavad olid suvepuhkuste ajale omaselt tühjad, enamik ringiliikujaidki välisturistid. Ka polnud kusagil massiliselt näha USA lippe, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Üks kahest USA lipust Helsingi kesklinnas lehvis neljapäeval Helsingi raekoja ees, mis oli muudetud pressikeskuseks. Teine lipp lehvis riigipeade kohtumispaiga, presidendilossi ees.

See ei tähenda, et head suhted USA-ga soomlastele korda ei lähe, viimaste uuringute kohaselt on soomlaste niigi hea arvamus USA-st veelgi paremaks muutunud ning igasugune ameerikavastasus pea olematuks kahanenud. See selgus ka vestlusest Senativäljakule USA presidendi korteeži möödumist vaatama tulnud huvilistega.



Soomlased loodavad, et tänane kohtumine paneb aluse teistele samalaadsetele kohtumistele tulevikus. On ju vaja arutada mitut tähtsat asja, näiteks Soome lõimumist NATO struktuuridesse. Tänase kohtumise untsuminekut soomlased ei usu, sest midagi väga konkreetset kohtumiselt ju ei oodatagi.

Pressikonverentsil ütles USA president Joe Biden, et kohtumine Põhjala riikidega oli viljakas ning ta kinnitas vankumatut USA toetust Soomele.

Biden lisas, et Ukraina ei saa NATO-ga liituda, kui sõda kestab, sest muidu puhkeks kolmas maailmasõda.

USA presidendi hinnangul on Venemaa juba kaotanud sõja Ukrainas ning Vladimir Putinil pole mingit võimalust sõda võita.



"Ma ei arva, et sõda saab aastaid jätkuda kahel põhjusel. Esiteks, ma ei usu, et Venemaa võib sõda lõputult jätkata, arvestades nende ressursse ja võimekusi.

Teiseks, tekivad tingimused, kus president Putin peab lõppude lõpuks otsustama,

et Venemaa huvides pole sõda jätkata, olgu siis majanduslikes, poliitilistes või muudes huvides," sõnas Biden.