Sõja 506. päev: Ukraina väed liikusid edasi lõunarindel

Ukraina väed on viimase nädalaga edu saavutanud lõuna suunal, kus liiguti edasi üle pooleteise kilomeetri, teatas rahvuskaart. Ukraina presidendi kantselei teatas samas, et vastupealetungi edenemine pole nii kiire, kui soovitaks.

Oluline reedel, 14. juulil kell 22.01:

- Zelenski: Venemaa teeb kõik, mis võimalik, et meie edenemist peatada;

- Veel kuus riiki ühinesid Ukraina julgeolekugarantiide deklaratsiooniga;

- Vaatleja: Vene sõjaväeringkondades algas puhastus;

- Ukraina: oht, et Venemaa tuumarelva kasutab, pole suur;

- Ukraina presidendi kantselei: edenemine pole väga kiire;

- Rahvuskaardi teatel edenesid Ukraina väed Melitopoli suunas 1700 meetrit;

- Kreml eitab, et viljaveo jätkamiseks saavutati kokkulepe;

- Valgevene kaitseministeeriumi sõnul treenivad wagnerlased nende sõdureid;

- Ukraina teatas taas edusammudest Bahmuti ümbruses;

- ISW: mitmed Vene sõjablogijad kritiseerisid Popovi vallandamist.

Zelenski: Venemaa teeb kõik, mis võimalik, et meie edenemist peatada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et ukrainlased peavad aru saama, et Venemaa rakendab kõik ressursid, mis võimalik, et Ukraina väed ei saavutaks edu lõuna- ja idarindel.

"Me peame kõik selgelt mõistma, et Vene väed meie riigi ida- ja lõunaosas teevad kõik, mis võimalik, et meie sõdureid peatada," lausus Zelenski.

"Iga tuhat meetrit edenemist, iga brigaadi iga edu on väärt meie tänulikkust," lisas ta.

Rahvuskaardi teatel edenesid Ukraina väed Melitopoli suunas 1700 meetrit

Ukraina väed liikusid nädalaga 1700 meetrit Melitopoli suunas, ütles kolonel Mõkola Uršalovõtš Ukraina rahvuskaardist.

Koos Ukraina relvajõududega ja tankide toel liiguti edasi lõuna ja kagu suunas, täpsustas ta.

"Meie üksused edenevad läbi tihedalt mineeritud väljade ja tugeva mitmikraketiheitjate, tankide ja suurtükkide tule all," lausus Uršalovõtš.

Tema sõnul üritavad Vene väed vasturünnakuid kaotatud maa tagasivallutamiseks, kuid need on tagasi löödud.

Rahvuskaartlasi kasutatakse ka Siverski ja Avdiivka suunal, kus Ukraina väed on kaitsepositsioonidel.

Ukraina: oht, et Venemaa tuumarelva kasutab, pole suur

Kuigi alati jääb oht, et Venemaa kasutab Ukraina vastupealetungi peatamiseks tuumarelva, pole see oht praegu suur, ütles reedel Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak.

Neljapäeval ütles USA president Joe Biden, et ta ei usu, et Venemaa kasutakse tuumarelva Ukraina või lääneriikide vastu.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov aga märkis neljapäeval, et Kreml näeb USA-s toodetud F-16 hävitajate Ukrainale andmises tuumaohtu, sest need lennukid võivad kanda ka tuumalõhkepäid.

Ukraina presidendi kantselei: edenemine pole väga kiire

Ukraina väed ei edene vastupealetungiga väga kiiresti, ütles Andri Jermak.

Jermaki sõnul on lahingud rasked, kui samas pole mingit kiire edenemise survet Ukraina liitlastelt läänes.

"Praegu edenemine pole väga kiire. Kui me näeme, et midagi läheb valesti, siis me ütleme. /.../ Selge on see, et meie edu lahinguväljal mõjutab kõike, mis juhtub," lausus Jermak.

Jermak lisas, et mingeid läbirääkimisi Moskvaga ei toimu enne, kui Vene väed on Ukraina territooriumilt lahkunud.

Kreml eitab, et viljaveo jätkamiseks saavutati kokkulepe

Türgi president Tayyip Erdogan ütles reedel, et ta on ühel meelel Vene presidendi Vladimir Putiniga, et kokkulepet, mis lubab Ukrainal Musta mere kaudu vilja eksportida, tuleb pikendada.

"Me valmistume Putini külaskäiguks augustis ja me nõustume, et Musta mere viljakoridori lepet peab pikendama," lausus ta.

Praegune leping lõppeb 17. juulil.

Kreml teatas reedel, et Venemaa ei ole teinud mingeid avaldusi leppe pikendamise kohta.

Ukraina teatas taas edusammudest Bahmuti ümbruses

Ukraina kaitsejõudude peastaabi esindaja Andri Kovalov teatas, et riigi väed jätkavad Bahmuti lõunatiival pealetungi. Tema sõnul liiguvad Ukraina väed edasi Bila Hora-Andrijivka sektoris, vahendas The Kyiv Independent.

Kovalovi sõnul jätkavad Ukraina väed Vene rünnakute tagasitõrjumist Kupjanski, Avdijivka ja Marijinka suunal. Kovalovi sõnul saadab Venemaa nendesse piirkondadesse oma reserve ja seal käivad ägedad lahingud. Samal ajal jätkavad Ukraina väed pealetungi Melitopoli ja Berdjanski suunal.

Ukraina sõjaväelane Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

Scholz lubas Ukrainale viie aastaga pea 18 miljardi euro eest abi

Saksamaa sõjaline abi Ukrainale ulatub 2027. aastaks pea 18 miljardi euroni, ütles reedel Saksamaa kantsler Olaf Scholz.

Kolmapäeval avaldatud valitsusdokumendi järgi eraldati 2022. aastal kaks miljardit, tänavu on abiks kavandatud umbes 5,4 miljardit ja kuni 2027. aastani veel 10,5 miljardit eurot.

Sel nädalal NATO Vilniuse tippkohtumisel lubas Saksamaa Ukrainale veel 700 miljoni euro väärtuses relvastust, sealhulgas kaks raketisüsteemi Patriot, 40 jalaväe lahingmasinat Marder ja 25 Leopard 1 tanki.

Ukraina teatas 16 ründedrooni allatulistamisest

Ukraina õhujõud teatasid reedel, et tulistasid ööl vastu reedet alla 16 Iraanis valmistatud ründedrooni.

"Venelased ründasid Ukrainat 17 Iraanis valmistatud Shahed-136/131 ründedrooniga kagu suunast. Sõjaliste operatsioonide tulemusena hävitati 16 Shahedi," teatasid õhujõud.

Venemaa ründas neljandat päeva järjest Ukrainat Iraani droonidega.

Valgevene kaitseministeeriumi sõnul treenivad wagnerlased nende sõdureid

Wagneri palgasõdurid treenivad Valgevenes sõdureid, teatas Valgevene kaitseministeerium reedel.

Ministeerium avaldas video, kus on näha Wagneri palgasõdureid treenimas Valgevene sõdureid Ossipovitši linna lähedal asuval harjutusväljal.

"Wagneri võitlejad tegutsesid juhendajatena mitmel sõjalisel distsipliinil," märkis ministeerium.

Reuters lisas hiljem oma allikatele tuginedes, et osa Wagneri sõdureid on Valgevenes juba teisipäevast.

Ukraina piirivalve aga teatas, et peaaegu kõik Vene regulaarväelased, kes olid Valgevenes õppusel, on praeguseks sealt lahkunud tagasi Venemaale.

"Alles hiljuti oli nende arv kuni 2000, kuid nüüd on toimunud rotatsioon ja Vene sõjaväelased on Valgevene territooriumilt tagasi (Venemaale) toodud," teatas piirivalve pressiesindaja Andri Demtšenko.

Veel kuus riiki ühinesid Ukraina julgeolekugarantiide deklaratsiooniga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval, et Ukraina tulevaste julgeolekugarantiide deklaratsiooniga on ühinenud veel kuus riiki. Need riigid on Tšehhi, Taani, Holland, Norra, Hispaania ja Rootsi.

"Meie väga edukas Ukraina julgeolekugarantiide leping teel NATO-sse jätkub kahepoolsete lepingute ettevalmistamisega riikidega. Vilniusest on möödas vaid päev ning maailma seitsme suurima demokraatiaga on liitunud juba kuus riiki, kellega leppisime eile kokku julgeolekugarantiides," teatas Zelenski.

22. mehhaniseeritud brigaadi kuuluvad Ukraina sõjaväelased Klištšiivka küla ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ANATOLII STEPANOV

Vaatleja: Vene sõjaväeringkondades algas puhastus

Venekeelse väljaande The Insider uudistetoimetaja Timur Olevski ütles, et pärast erasõjafirma Wagneri juhi Jevgeni Prigožini mässukatset Venemaal algas sõjaväeringkondades puhastus.

Olevski ütles telekanali Freedom eetris, et Prigožin võeti tööle rahateenimiseks ja musta töö tegemiseks.

Ajakirjaniku sõnul annab Putin mõista, et Prigožin on erijuhus ja kõiki teisi vastuhakkajaid karistatakse teisiti. Sellest annab tunnistust Vene sõjaväeülemate puudumine avalikus ruumis.

"Prigožini projekt on eriline. Täiesti õige on teda kutsuda projektiks. Prigožin on Putini teenistuses sadist. Tunnustatud, legitiimne ja täidab täpselt seda funktsiooni, milleks ta palgati – olla sadist ja teenida mustade operatsioonide eest musta raha," rääkis ajakirjanik.

Samas märkis Olevski, et hoolimata isolatsioonist pole Vene kindralitega midagi tõsist juhtunud.

"Ajaleht Wall Street Journal avaldas täna oma allikatele viidates andmed, et vähemalt 10 inimest on, ütleme nii korralikult, vangistuses ja 15 inimest on ametist kõrvaldatud. See arv on esmapilgul usutav, sest mis on väga oluline, et sõjaväes on inimesed, kes tunnevad isiklikult neid, kellega ei saada ühendust ja mõistavad nüüd, et rahulolematuse katse võib lõppeda samamoodi. Kuid pange tähele, et konkreetsete inimeste nimesid ei nimetata ja see on natuke piinlik, sest tegelikult, kui me räägime sellise tasemega ohvitseridest, siis nende nimed peaksid olema kuulda ja nende kadumine peaks olema vägagi märgatav," seletas ajakirjanik.

Olevski eeldab, et mõne aja pärast ilmub teleekraanidele kurb kindral Surovikin, kes vannub Putinile veel sada korda truudust.

"Selleks, et neile, kes võivad arvata, et ta on mässaja, selgeks teha, et tegelikult peab iga mässaja meeles pidama, kes on riigis kuningas," sõnas ajakirjanik.

ISW: mitmed Vene sõjablogijad kritiseerisid Popovi vallandamist

Vene kaitseministeerium vallandas kindral Ivan Popovi. Ta oli Zaporižžja oblastis sõdiva 58. armee komandör. Paljud Vene allikad väidavad, et Popov oli pädev ohvitser. Mitmed Vene sõjablogijad kritiseerisid Popovi vallandamist, kirjutab Ameerika sõjauuringute instituut (ISW.

ISW toob välja, et mõned blogijad väljendasid oma põlgust Venemaa väejuhatuse ja Gerassimovi vastu. Wagneriga seotud allikad võrdlesid Popovi Prigožiniga. Marurahvuslane ja terrorist Igor Girkin väitis, et suure sõjalise kaotuse korral võivad ka regulaararmee väed Moskva peale minna.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 550 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 236 590 (võrdlus eelmise päevaga +550);

- tankid 4097 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 8008 (+9);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 310 (+0);

- suurtükisüsteemid 4449 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 680 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 423 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 3783 (+31);

- tiibraketid 1273 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7019 (+24);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 662 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.