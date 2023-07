Grosberg: ukrainlased on lähedal suuremale edule

Ukraina vägede tegevus vastupealetungil ning märgid Vene relvajõudude raskustest lubavad arvata, et peagi võib Ukraina üksusi oodata suuremat sorti edu rindel, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg.

Grosberg rääkis reedel kaitseministeeriumis peetud briifingul Ukraina vägede taktikast hävitada täppislöökidega Vene relvajõudude juhtimispunkte ja logistikakeskusi, edust Bahmutiga piirnevatel aladel ning Venemaa kindrali kirjeldustest, mis annavad aimu Vene reservide otsa lõppemist.

"See kõik näitab, et ukrainlased on lähedal suuremat sorti edule," tõdes Grosberg.

Ukraina relvajõudude praegu toimuvate ettevalmistavate rünnakute eesmärk on Vene üksusi kitsastes lõikudes koormata ja leida nõrgad kohad, kus oleks võimalik läbimurdeid teha. Samal eesmärgil rünnatakse ka tagalas Vene armee olulisi transpordisõlmi ja logistikapunkte ning juhtimiskeskusi, selgitas Grosberg.

Kolonel rääkis ka sellest, kuidas Ukraina üksused on Bahmuti lähistel suutnud vallutada linnast põhja ja lõuna poole jäävaid võtmemaastikke ning saavad seetõttu Vene vägede käes olevat linna suurtükkidest tulistada ja kontrollida ka sinna viivaid teid. Seetõttu on seal paiknevate Vene üksuste varustamine muutunud keerulisemaks, tõdes Grosberg.

Lisaks on suur mõju ka sellel, et kevadest saadik Bahmutis paiknenud Vene õhudessantväelased on linnas endiselt seotud ja kannavad kaotusi ning neid pole võimalik sealt ka mujale või reservi saata. Arvestades, et õhudessantvägi on Venemaa eliitüksus, mille võitlejad on kõrge moraali ja võitlustahetega, siis selline kurnamine mõjutab kindlasti nende motivatsiooni, rääkis Grosberg. "Seal peaks ühel hetkel tulema suurem edu," lisas ta.

Lõunarindel Zaporižžja ja Velika Novosilka piirkonnas on Ukraina üksused suurendanud enda poolt hõivatud ala ning hävitavad seal piirkonnas samas täppislöökidega olulisi sihtmärke, ütles Grosberg. Ta tõi eraldi välja Berdjanski hotelli tabanud rünnaku, milles sai sel nädalal surma Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna asekomandör kindralleitnant Oleg Tsokov.

Samuti juhtis Grosberg tähelepanu kindral Ivan Popovi vallandamisele, mille põhjuseks oli ilmselt tema kriitika kindralstaabi suunas ning lekkinud salvestused, milles ta kirjeldas oma juhitud 58. armee olukorda. Popovi sõnul on üksused väga kaua rindel ja neid ei vahetata välja ning kui Ukraina suurtükituli tabab neid valusalt, siis tema üksustel pole suutlikkust samaga vastata.

"See kõik näitab, et Vene Föderatsiooni reservid on lõppemas, kuna üksusi ei suudeta rindelt roteerida," märkis Grosberg.

Grosberg tõi ka välja, et kirdesuunas, Svjatove ja Kupjanski piirkonnas on küll Venemaa kõige rohkem rünnanud ja ka mõningast edu saavutanud, kuid taktikalise läbimurde lähedal veel ei ole. Sealse surve eesmärk on sundida Ukrainat vägesid Bahmuti alt ja mujalt ära tooma, kus nad on olnud edukad, selgitas kolonel.

Putin on võtnud ette kahtlaste ohvitseride elimineerimise

Grosberg rääkis ka, et sõjafirma Wagner üksused on viimase nädala jooksul andnud oma raskerelvastust ja relvi üle Vene armee üksustele. Osa wagnerlasi paikneb veel Ukrainas Luhanski oblastis, aga ei osale sõjategevuse. Samas on ka indikatsioone, et nad on asunud Valgevenesse liikuma: nähtud on Valgevene numbrimärkidega bussikolonne Voroneži oblastis.

Kaitseväe luurekeskuse ülem märkis ka, et oodatult on Wagneri mässule järgnenud puhastus Vene kaitseministeeriumis, selle luure peavalitsuses (GRU) ja relvajõududes: kinni on peetud 13 vanemohvitseri ja vallandatud on umbes 15 ohvitseri, keda peetakse seotuks Wagneri mässuga.

Ta tõi näiteks, et kindral Sergei Surovikin on juba kolm nädalat kadunud, samuti on kinni peetud asekaitseminister logistika alal, Surovikini asetäitja ning ka üks GRU kindral.

"See ei ole üllatav, seda oli oodata. Tõenäoliselt sai Putin oma nimekirja valmis ja nüüd elimineeritakse neid, keda enam usaldusväärseks pidada ei saa," tõdes Grosberg.