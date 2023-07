Scholz lubas Ukrainale viie aastaga pea 18 miljardi euro eest abi

Kolmapäeval avaldatud valitsusdokumendi järgi eraldati 2022. aastal kaks miljardit, tänavu on abiks kavandatud umbes 5,4 miljardit ja kuni 2027. aastani veel 10,5 miljardit eurot.

Scholzi sõnul tähendab see, et Saksamaa on Ukraina partnerite seas USA järel suurim toetaja, ka sõjaliselt.

Sel nädalal NATO Vilniuse tippkohtumisel lubas Saksamaa Ukrainale veel 700 miljoni euro väärtuses relvastust, sealhulgas kaks raketisüsteemi Patriot, 40 jalaväe lahingmasinat Marder ja 25 Leopard 1 tanki.