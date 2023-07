Avatud talude päeval sai enam kui 350 talus tutvuda maaeluga

Avatud talude päeval oli kõigil võimalus julgelt astuda erinevate talude hoovi, kus nii väikestele kui ka suurtele külalistele pakuti huvitavaid tegevusi ning taluköögist hõrgutisi. Nii juba seitmendat korda ootas külalis Tartu lähedal asuv Kaspri talu pererahvas.

"Me otsustasime, et me pakume inimestele elamustoitu, see tähendab seda, et meil on menüüs lambalihataskud, Caesari salat lambalihaga, õhtusöök on lambaliha mee-veini marinadis," rääkis Kaspri talu perenaine Ragne Kärner-Neevits.

"See on teine talu kus me käisime, juba teist aastat ja lastele meeldib. Nädalavahetusel on vaja lastele tegevust leida, et kodus on kõige tüütum lastega olla," ütles külastaja Marek.

Põlvamaal tegutsevas talus, kus kasvatatakse küüslauku, tunti heameelt selle üle, et külastajad näevad kuidas talutooteid tegelikult valmistatakse.

"Nähakse seda, kuidas midagi maal tehakse, meie moto on ka see, et me näitame seda, mida me teeme algusest lõpuni ja mida me pakume, et ei ole nii, et sa lähed ja näed seda pakki, siin sa näed seda elu põllult kuni tooteni välja," rääkis Küüslaugu talu peremees Rainer Soosaar.

Kiidjärve ääres olevas talus, kus kasvatatakse peamiselt pirne ja viinamarju, taheti nende kahe päeva jooksul külalistele näidata, et maal on hea elada.

"Ikkagi inimestele tutvustada ja näidata, et maal on täitsa hea elu, et ei ole siin rasket ega halba midagi, kõik räägivad sellest negatiivsest osast, pigem näidata, et siin on mõnus, tore rahulik, et ei pea linnas elama, et saab maal ka väga hästi hakkama," ütles Tamme Traube talu peremees Karl Feigenbaum.