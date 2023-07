Koolitoidu kvaliteedi kriteeriumid saavad täiendust

Selleks, et pakkuda sama tasemega koolilõunaid nagu varem, peab nüüd maksma rohkem. Kui praegu ei reguleeri sotsiaalministeerium koolitoitu kvaliteedikriteeriumitega, vaid ainult kaloraažiga, siis edaspidi peaks see muutuma.

Tooraine kallinemise tõttu kasvavad ka koolilõuna hinnad. Mõni omavalitsus suurendab toidu kvaliteedi hoidmiseks lapsevanemate panust, teised tahavad aga koolitoitu lastele tasuta hoida.

25-protsendilise hinnatõusuga kohanemiseks tõstab näiteks Tartu linn lastevanemate panust koolitoitu keskmiselt 31 sendi võrra.

"Tartu koolides toitlustamises on sees ka, et 50 protsenti toorainest on mahetooraine ja pakkujad sellega arvestavad. Sellega seoses see tagabki selle, et toit on kvaliteetne," rääkis Tartu abilinnapea Meelis Leidt. "Seda ohtu, et seda kuidagi teistmoodi kompenseeritaks – seda ei ole."

Gümnasist ja Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Ats Mattias Tamm ütles, et koolitoit võiks ikkagi õpilastele tasuta olla.

"Tegelikult on ka väga tähtis õpilastele. Kuigi võib ka mõelda seda, et okei, käin seal koolis ära ja isegi kui ma koolitoitu ei söö, siis see on tegelikult okei – äkki siis koolitoit ei olegi nii tähtis. Tegelikult väga paljudel õpilastel on see ainuke soe toiudukord päevas," rääkis Tamm.

Tallinnas toetab koolilõunaid linn 80 sendiga ning riik juba viimased seitse aastat ühe euroga. Hoolimata sellest, et lapsevanemad seal toitu ei panusta, hakkavad Tallinna haridusameti juhi Kaarel Rundu sõnul ka pealinna koolid tooraine kvaliteeti parandama.

"Sellest sügisest on Tallinnas ka lisatud mahetoiudukomponent, mis tähendab, et 20 protsenti toorainest peab olema mahe. Et Tallinnal ei ole kindlasti praegu plaanis lapsevanematelt hakata toetust juurde küsima," kinnitas Rundu.

Ats Mattias Tamm õpilasliidust ütles, et on ise oma koolilõunatega enam-vähem rahul, kuid leiab, et ajaga on toit ikkagi halvemaks läinud.

"Kui nüüd võtta üleeestiliselt, siis pigem on väga palju kuulda seda, et pigem kurdetakse. Siin ongi see koht, kus tegelikult riik ja kohalik omavalitsus peaks natuke vaatama eelarvele otsa ja panema natuke rohkem juurde ikkagi koolitoidule," leidis Tamm.

Pärnu linnas on samuti koolitoit lapsevanemate panuseta. Abilinnapea Ene Täht leiab, et kuna kokad on ääretult leidlikud, ei ole hinnatõus koolitoidu kvaliteeti langetanud.

"Meil praegusel hetkel koolilõunal otseselt mahereegleid ei ole. Küll aga oleme teostanud regulaarset pistelist seiret kõikides meie haridusasutustes."

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann ütles, et ministeerium plaanib lisada koolitoidu määrusesse lisaks kaloraažile ka riiklikud toitumissoovitused ning kindlad energia- ja toitaineallikad.