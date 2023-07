ERJK saatis erakondadele SALK-i kohta päringu

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) saatis kuuele erakonnale järelepärimise eesmärgiga välja selgitada, kas konkreetne erakond on saanud Sihtasutuselt Liberaalne Kodanik (SALK) hüve, mis on käsitletav keelatud annetusena.

ERJK päring on saadetud kolmele võimuparteile ehk Reformierakonnale, Eesti 200-le, Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale, aga ka opositsioonis olevatele Keskerakonnale ja Isamaale ning parlamendivälistele Parempoolsetele.

Sarnase tekstidega järelepärimistes küsitakse kolm küsimust: (1) Kas ja milliseid teenuseid on erakond 2023. aasta riigikogu valimiskampaania raames SALK-ilt tellinud või saanud ja kui palju nende eest tasunud? (2) Kui erakond on SALK-ile teenuste eest tasunud, siis palutakse esitada tasumist tõendavad dokumendid. (3) Kui erakond pole SALK-ile riigikogu valimisteks saadud teenuste eest tasunud, siis kas ja millises mahus on seda kavas teha?

Eesti Ekspressis 6. juunil avaldatud artiklis käsitakse SALK-i tegevust enne riigikogu valimisi, täpsemalt liberaalse maailmavaatega erakondade toetamist uuringute, nõustamise ja videoreklaamidega.

Osa uuringute andmed olid avalikult kõigile kättesaadavad, osa aga jagatud erakondadele ja/või erakonna liikmetele, sh Keskerakonnale, Isamaale ja Parempoolsetele, märgib ERJK juht Liisa Oviir erakondadele saadetud dokumendis.

Komisjoni hinnangul on uuringuandmete jagamisel ja nende alusel nõustamise näol saanud erakonnad SALK-ilt teenust, mille eest tuleb tasuda, vastasel korral on tegemist tasuta saadud hüvega e juriidilise isiku annetusega.

Valdavalt sarnase sisuga dokumendis tuuakse näiteks Isamaale saadetud kirjas välja, et Ekspressi artiklist selgub, et praeguste Parempoolsete liikmed, kes varasemalt kuulusid Isamaasse, said juurdepääsu SALK-ilt andmetele, mis puudutasid Isamaa toetajaskonda. Keskerakonnale saadetud kirjas tuuakse välja, et SALK on Keskerakonnale jaganud nõuandeid, mida teha eestikeelse haridusega.

Oviiri allkirjaga dokumendis selgitatakse, et erakonnaseadus sätestab, et annetus on füüsilisest isikust annetaja poolt vabatahtlikult oma vara arvelt erakonna tegevuse toetamiseks erakonnale või erakonna liikmele loovutatav rahaliselt hinnatav hüve, sealhulgas teenus, kuid välja arvatud vabatahtlik töö. Sama seadus sätestab, et keelatud on juriidilise isiku annetus.

Annetuse regulatsioonist tulenevalt lasub annetuse tuvastamise kohustus selle saanud erakonnal - tuvastada annetuse õiguspärasus, hinnata selle väärtus, deklareerida see vastavas aruandes, keelatud annetuse korral see tagastada selle teinud isikule või siis selle võimatusel kanda annetus riigieelarvesse.