Automaks võib hakata sõltuma sõiduki võimsusest, massist ja vanusest

Eelnõu väljatöötamiskavatsuses toob ministeerium maksu arvestamiseks välja kaks võimalikku mudelit. Esimene mudel lähtub laiemalt sõiduki keskkonnamõjust selle tootmisel, tarbimisel ja utiliseerimisel ning teine kitsamalt, keskendudes vaid CO2 heitele sõiduki kasutamise ajal.

Vanemate autode eest tasutav maks oleks väljatöötamiskavatsuse järgi väiksem, et soodustada autode lõpuni kasutamist ning et autod oleksid kättesaadavad ka neile, kes ei saa endale säästlikumaid sõidukeid lubada.

Võimsuse järgi arvutades oleks väiksema võimsusega ehk vähem saastaval autol väiksem maks. Registreerimismaks tasutakse esmasel kandel liiklusregistrisse või esimesel omanikuvahetusel Eestis. Selle eesmärk ennekõike autode ostmise pidurdamine ja säästlikumate autode eelistamine.

Maks on sõidukipõhine, ehk mitme sõiduki omanikul tuleb maksta nende kõige eest.

Näidisarvutused Autor/allikas: Rahandusministeerium

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul on Eesti üks väheseid riike, kus automaks puudub, kuid sõidukite arv teedel aina kasvab. "Meie laiem eesmärk on autostumist, eeskätt linnades, vähendada ja liikuda puhtama sõidukipargi poole. Igal sõidukil on oma jalajälg keskkonnas ja seega hakkab maks kehtima kõikidele sõidukitele. Keskkonnamõju me ainult aktsiisipoliitikaga ei vähenda, vaid tarvis on eraldi maksu," sõnas ta.

Aastamaksuga maksustatakse auto omamist, et motiveerida inimesi oma sõidukipargi suurust ja võimsust üle vaatama ning võimalusel eelistama keskkonnasõbralikumat ja väiksemate kuludega autot. "Samuti loodame aastamaksuga lahendada probleemi looduses ja kortermajade parklates seisvate romudega. Tahaksime jõuda sellise maksumudelini, mis paneks inimesed oma romud kokku korjama ja nõuetekohaselt lammutama," sõnas minister.

Täpsed maksustamise põhimõtted paneb rahandusministeerium paika eelnõu väljatöötamiskavatsusele laekunud tagasiside põhjal. Selle alusel valminud eelnõuga tuleb ministeerium välja sügisel.

Mootorsõidukimaks hakkab kava kohaselt kehtima tuleva aasta 1. juulist ja aastamaksu tuleks esimest korda tasuda 2024. aasta augustis poole aasta eest.

Maks hõlmab kõiki kuni 3500 kg kaaluvaid M1, M1G sõiduautosid ja N1 ja N1G kategooriasse kuuluvaid kaubikud ning L3e–L7e kategooriate sõidukeid (mootorrattad, mopeedautod jne).