AMTEL eelistaks heitmepõhist automaksu

Rahandusministeeriumis valminud mootorsõidukimaksu väljatöötamiskavatsuse järgi hakkaks sõiduki eest aastas küsitav maks sõltuma selle CO2 heitmest, võimsusest, massist ja vanusest. Ühekordset maksu tuleks tasuda sõiduki registreerimisel, millele lisanduks hiljem iga-aastane regulaarne maks. Mõlemad summad varieeruvad sõltuvalt sõiduki mudelist ja vanusest.

"Me oleme pakkunud erinevad lahendused, kohati üksteisega väga sarnased. Nüüd arutame, milline neist täidaks meie kliimaeesmärke, keskkonnaeesmärke, milleks me seda maksu teeme. Teisalt, et see oleks jõukohane ja õiglane, arvestades meie ühiskonna läbilõiget, liikumisviise ja vajadusi," ütles rahandusminister Mart Võrklaev.

Ministeeriumi välja pakutud näitel oleks näiteks 30-aastase Audi 100 registeerimismaks 300 eurot ning aastamaks 30 eurot. Samas uue maasturi Toyota Land Cruiseri eest tuleks registeerimisel tasuda ligi 6200 eurot ja iga-aastaselt 619 eurot.

"Kui sul on suur auto suure heitmekogusega, suure massiga, siis tema nii registreerimismaks kui ka aastamaks on suurem. Kogu mootorsõidukimaksu mõte on keskkonnaalane, et liikuda säästvama liikumise poole, vähendada survet keskkonnale ja et meie autopark oleks säästlikum, et autopark väheneks, et sõidetaks säästlikumate autodega," rääkis Võrklaev.

Automüüjate ja teenindajate liidu (AMTEL) juht Meelis Telliskivi eelistaks kahest väljapakutud variandist teist just lihtsuse tõttu.

"Tundub, et see oleks lihtsam ja selgem. Selles esimeses variandis on liiga palju komponente, teine variant CO2 põhjal on lihtsam. Alati on see oht, et kui on väga palju komponente, siis ühel hetkel võib-olla hakatakse liialt tegelema matemaatikaga. Aga vaadates summatabelit, nad on kokkuvõttes suhteliselt võrdväärsed," kommenteeris Telliskivi.

Autoomanike liidu juht Priit Tammeraid kaht ministeeriumi pakutud arvestusvarianti võrrelda ei tahagi.

"Mulle ja tervele meie liidule meeldiks see kolmas variant – see, kus seda maksu üldse ei tule," sõnas ta.

Rahandusministeerium tahab mootorsõidukimaksu eelnõu riigikogule saata septembris. Selleks ajaks peaks üks arvestusvariant olema välja valitud.