Kliimaministeerium: vanade autode registreerimine ei peaks olema odavam

Kolmapäeval käis rahandusministeerium välja autode maksustamise ettepanekud, mille kohaselt auto esmaregistreerimisel Eestis tuleks tasuda auto registreerimistasu, mis auto vanuse kasvades väheneks, langedes üle 20-aastaste autode puhul 300 eurole. Keit Kasemetsa sõnul oleks selline tasu vähendamine viga.

"Keskkonnale on muidugi hea, kui autot kasutatakse võimalikult kaua. Ei pea ostma uut, võib osta kasutatud. Aga ei keskkonna ega Eesti huvides pole mitte kuidagi maksustada kasutatud esmaregistreeritud autosid madalama maksuga kui uusi," ütles Kasemets sotsiaalmeedias.

"Tuleb arvestada, et Eestis on Euroopa Liidu üks kõige vanemaid autoparke ja ei ole mingit põhjust, miks vanu autosid, näiteks 20 aastat vana Audit, mida näidetes on kasutatud, peaks Eestisse juurde tooma. Kasutame neid autosid, mis uutena või pigem uutena on Eestisse toodud," lisas kliimaministeeriumi kantsler.

Kui rahandusministeeriumi välja pakutud autode maksustamise kahest mudelist üks nägi ka ette, et elektriautode omanikud peaksid oluliselt enam automaksu tasuma hakkama, näiteks 115 000 eurot maksva Porsche Taycani 4S Elekter eest tuleks esmaregistreerimisel maksta 1000 eurot ja esimesel viiel aastal aastamaksu 240 eurot, siis Kasemetsa hinnangul vähendab selline maksustamine elektriautode ostmist.

"Paljud rahvusvahelised maksusoovitused ja analüüsid keskenduvad sellele, kuidas suurendada sisepõlemismootoriga autode ja elektriautode ostmise kulu erinevust. Mida soodsam on osta elektriauto, seda rohkem neid ka on," märkis Kasemets. "Eesti eesmärk peaks olema esiteks transpordisektori heite kasvu pidurdamine ja siis vähendamine. Üks esimesi eesmärke selle saavutamiseks peaks olema müüdud uute elektriautode osakaalu kasv vähemalt Euroopa Liidu keskmisele tasemele, neljalt protsendilt 15 protsendini."

Lisaks märkis Kasemets, et tema hinnangul tuleks rahandusministeeriumi välja pakutud kahest maksustamisalternatiivist eelistada seda, mis keskendub maksustamise alusena just süsinikuheitele.

"Teiste Euroopa Liidu riikide kogemus näitab, et CO2-põhine maks töötab. 21 riiki 27-st rakendavad kas CO2-põhist registreerimismaksu või kasutusmaksu. Need, kellel CO2-põhist maksu ei ole, on automaksu kehtestanud juba ammu ja pole seda reforminud. Näiteid riikidest, kes pigem hiljuti oleks kehtestanud mitte-CO2-põhise maksu, ei ole. Ka OECD järeldab oma analüüsides, et kõik riigid liiguvad CO2-põhise autode maksustamise suunas. Kui me seda ei kasutaks, läheksime tegema midagi, mida teised riigid tegid 20 või rohkem aastat tagasi ja enam ei kasuta," märkis Kasemets.

Tema sõnul on Eestis tavaks osta erakordselt saastavaid autosid ja CO2-põhine maksustamine aitaks olukorda muuta. "Meil ostetakse koos Küprose ja Lätiga kõige saastavamaid uusi autosid. 2021. aastal oli Eestis kasvuhoonegaaside emissioon 142 grammi CO2 kilomeetri kohta. Võrreldes 2020. aastaga kasvas emissioon 17,9 protsenti. Euroopa Liidu keskmine on 116,3 grammi CO2 kilomeetri kohta. Meile sarnaste geograafiliste ja ilmaoludega Rootsis 88,3 grammi. Seda on 60 protsenti vähem," ütles Kasemets.

"2021. aastal moodustas sõiduautode kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogus umbes 61 protsenti kogu Eesti transpordisektori kasvuhoonegaaside heitkogusest, umbes 14 protsenti kogu Eesti energeetikasektori kasvuhoonegaaside heitkogusest ja umbes 11 protsenti kogu Eesti kasvuhoonegaaside heitkogusest," lisas ta.

Rahandusministeerium käis kolmapäeval välja autode registreerimise ja iga-aastase maksustamise ettepanekud. Nende kohaselt võiks tulevikus automaks kas sõltuda sõiduki võimsusest ja kaalust või siis CO2 heitest. Esmaregistreerimine võiks maksta 300 eurost mitme tuhande euroni ja aastatasu ulatuks 30 eurost mõnesaja euroni. Vanemad autod oleksid maksustatud madalamalt.

Automaksu ettepanekutele ootab rahandusministeerium ettepanekuid sügiseni, misjärel on plaanis valitud maksustamisviis eelnõuna riigikokku saata. Kava kohaselt hakkaks automaks kehtima tuleva aasta juulist.