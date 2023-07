Svet bussiliin nr 5 muudatustest: hoida tuleb liine, mida kasutatakse

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet (KE) ütles, et palju poleemikat tekitanud peatuste kaotamine Pirita-Kosel bussiliini nr 5 uuendamisel tehti seetõttu, et neid peatusi kasutatakse äärmiselt vähe. Siiski märkis ta, et on vajadusel kompromissiks valmis.

Tallinn teatas teisipäeval 1. augustist kehtima hakkavatest muudatustest 11 bussiliini puhul. Suurimat kriitikat sai bussiliini nr 5 muudatused.

Liini lõpp-peatus on 1. augustist senise Metsakooli tee asemel Priisles.

Liin hakkab Priisle peatuseni sõitma mööda Kose teed, Narva maanteed, Priisle teed ning Ussimäe teed. Ära jääb liikumistee Vabaõhukooli teelt, Rahvakooli teelt, Puhkekodu teelt ning Kelluka teelt.

Uued peatused liinil on Kelluka tee (Priisle suunal), Tondi mägi, Reidumägi, Ussimäe tee ja Priisle.

"Suurim kriitika tuleb sellest, et Metsakooli peatusest kaob otseühendus Kesklinnaga, kuid tasub silmas pidada, et tegelikult kasutatakse mainitud peatusi äärmiselt vähe," ütles Svet ERR-ile.

Tema sõnul erineb kasutuse statistika periooditi ja sõltub paljudest teguritest.

Svet tõi välja Nurmiku tee ja Metsakooli tee keskmise päevase kasutuse veebruaris ja mais 2023. aastal. Ta märkis, et kuna antud lõigul liigub buss nr 5 vaid ühes suunas, on arvestatud nii bussist väljuvaid kui bussi sisenevaid reisijaid.

Veebruaris sisenes ja väljus Nurmiku peatuses päevas 20 reisijat ja maikuus 25 reisijat. Metsakooli tee peatuses loendas andur päevas bussi sisenemas ja väljumas veebruaris 69 reisijat ja mais 218 reisijat. Bussi väljumiste arv päevas oli vastavalt veebruaris 95 ja mais 83.

Svet ütles, et Helmiku tee statistikat ta välja ei toonud, sest vahepeal buss seoses piirkonnas toimunud ehitustöödega Helmiku tee peatuses ei peatunud.

Tegemist on uste kohal asuvate loenduritega saadud infoga.

Svet märkis, et muudatustega pikendatakse liini sinna, kus on olemas suurem nõudlus. Ebapopulaarsete peatuste ära jätmine bussiliini nr 5 teekonnast annab Sveti sõnul ligi neli minutit ajalist kokkuhoidu.

Pirita linnaosa vanem: me ei saa viia üht asumit halvemasse olukorda

Muudatustele on asunud vastu seisma ka Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit (KE), kelle sõnul kavatseb ta asja arutada ka Vladimir Sveti ja transpordiameti ametnikega.

"Praegu ma olen seisukohal, et me ei saa ühte asumit viia halvemasse olukorda, kui ta oli. Sellisel kujul me teeksime nende inimeste ühenduse linnaga halvemaks ja see ei ole kindlasti lahendus," ütles Saarniit ERR-ile.

"Laual on mitmed variandid, aga käesolev variant, mida alates 1. augustist välja pakutakse, mind kui linnaosavanemat ei rahulda," lisas Saarniit.

Vladimir Svet ütles selle peale, et peab erinevaid kompromisse võimalikuks, sest bussiliine saab suhteliselt kerge vaevaga muuta, aga küsimus jääb endiselt selle otstarbekuse kohta.

"Siiski peame tagama selliseid ühendusi, mida inimesed päriselt kasutavad. Üks võimalikke variante on säilitada bussiliini nr 5 liikumine linnast väljuval suunal nii, nagu see praegusel kujul on olemas. Kindlasti saame vajadusel ka tulevikus marsruuti korrigeerida, kui nõudlus peaks kasvama," lausus Svet.

Svet tunnistas, et linnavalitsus kaalus ka bussiliini nr 6 Priislesse suunamist.

"Oleme kaalunud. Liin nr 6 teenindab põhiliselt Pirita Majandusgümnaasiumi lapsi," ütles ta.

Svet tõdes, et Lasnamäe ja Pirita vaheliseks liikumiseks pole nõudlus kõige suurem, kuid on siiski olemas. "Ilmselt on see suvel ehk rannahooajal ka talviste kuudega võrreldes suurem. Hoopis suurem on nõudlus selle järgi, et Lasnamäe lõpust saaks läbi Pirita Kesklinna ja mujale," märkis abilinnapea.

Svet rõhutas, et kindlasti ei jää need 11 bussiliini puudutavad muudatused viimaseks ning linn analüüsib jooksvalt transpordivõrgu vajadusi ja võimalusi. Analüüsi aluseks on tema sõnul transpordimudel, valideerimiste ja bussidesse paigaldatud andurite andmed, lisaks maakasutuse ja maksuameti andmed.

"Pikemas perspektiivis peab kindlasti paranema ühendus linnaosade vahel, et inimesed saaks mugavamalt ühest linnaosast teise, ilma, et peaksid kesklinnast läbi minema või ümber istuma. Ühtlasi rõhutan, et linnatransport ei koosne vaid bussidest ning kavandame muudatusi tervikuna, arvestades ka trammi-, trolli- ja rongiliiklust," ütles Svet veel.