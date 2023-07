Pirita bussiliinidele pakutud alternatiivid kohalike toetust ei leidnud

Pirita-Kosel elab pea 4000 inimest, aga statistika ütleb, et bussiga liigutakse seal harva. Sellegipoolest leidub küllalt palju neid inimesi, kelle jaoks bussiühendus kesklinnaga on vaat et hädavajalik.

"Me oleme elanud siin 48 aastat. Kõik lapsed lasteaias käinud, koolis käinud. Nüüd me oleme vanad inimesed – me ei jaksa. Ja me olime väga õnnelikud, kui tehti sinna uus bussipeatus. Rõõmu ainult hetkeks ja buss võetakse ära. No tule taevas appi," rääkis Silvi.

"Kõik, keda ma tean siit kandist – ja ma tean palju inimesi –, sõidavad selle bussiga. Oleks parem, kui buss number 5 sõidaks otse ja ma ei peaks ümber istuma. Näiteks talvel külmetad, kui seisad peatuses ja pead ootama," ütles Naadi.

Ka Pirita linnaosavanem Kaido Saarniit on otsuses nördinud. Kompromissi leidmiseks kogunesid Pirita inimesed võimalike alternatiivide üle linnaosavalitsusega arutlema.

"Versioone on mitmeid seal, me oleme kaalunud kolme-nelja versiooni. Üks võimalus on ka see, et ta ikkagi sinna Priislesse läheb ja ta ikkagi kaasab selle Vabaõhukooli tee ja Metsakooli tee ja Helmiku bussipeatuse," rääkis Saarniit.

See tähendaks, et ühendus luuakse vaid Lasnamäele. Ka teised sarnased alternatiivid elanikes poolehoidu ei leidnud.

"Kui ta hakkab ühest suunast Priislesse sõitma, see ei ole meile lahendus," kõlas kohtumisel kohaliku elaniku arvamus.

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul ei ole aga võimalik igasse asumisse bussiühendust kesklinnaga luua. Pirita-Kose näitel ei ole seda ka säilitada võimalik.

"Bussid maksavad ja see, et meil on Tallinnas tasuta ühistransport, ei tähenda seda, et mitte keegi selle eest ei maksa. Me kõik Tallinna elanikena maksame oma maksudest selle eest. Ja meie linnavalitsusena oleme kohustatud tagama seda, et ühistransport on tõhus," sõnas Svet.

Täpse lahenduseni on plaan jõuda järgmise nädala lõpus.

Kõik muudatused Tallinna bussiliinidega kehtivad alates 1. augustist.