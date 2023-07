Bussiliin nr 5 jätkab Tallinnas endisel marsruudil

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et bussiliini nr 5 kavandatud muudatused on põhjustanud teravat vastukaja kohalikult kogukonnalt ning kompromissi ei õnnestunud leida.

Kõlvart kohtus teisipäeval Pirita linnaosa kogukonna esindajatega, et probleemist rääkida.

"Arutati erinevaid variante, kuid võttes arvesse piirkonda jääva hariduslike erivajadustega laste kooli ja nende õpilaste vajadusi ning Pirita-Kose piirkonna elanike soove, siis on mõistlik jätta bussiliin senisel marsruudil sõitma," tõdes Kõlvart.

Seega jääb bussiliin nr 5 alates 1. augustist muutmata ja liin jätkab sõitmist marsruudil Männiku-Metsakooli ega sõida Lasnamäele Priisle peatusesse.

"Pirita-Kose kogukond on siiralt tänulik, et Tallinna Linnavalitsus kaasas operatiivselt kohalikke elanikke, et üksikasjalikult läbi vaadata bussiliini nr 5 teekond. Liikuvuse strateegilise planeerimise aluseks peabki olema linnaplaneerijate koostöö kogukondadega," ütles kogukonna aktivist Mihkel Tüür.