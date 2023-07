Tallinn korraldab ümber 11 bussiliini

Täpsemalt puudutavad ümberkorraldused liine nr. 5, 6, 8, 17, 17A, 35, 42, 43, 48, 67 ja 68.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles ümberkorraldusi tutvustaval pressikonverentsil, et muudatused võimaldavad ühest kohast teise sõita ümber istumata.

"Mitmed Tallinna bussiliinid on ajale jalgu jäänud. Osad magistraalid on kesklinnas väga kõvasti koormatud, osad alakoormatud. Meie eesmärk on muuta ühistransporti atraktiivsemaks. Soovime liita omavahel erinevaid linnaosasid," lausus Svet.

Svet rääkis, et muudatused tehti võttes arvesse Tallinna bussiliinides tehtud rohelise kaardiga valideerimisi.

Sveti sõnul sai kahe liini ühendamisel liini numbri otsustamisel määravaks see, kummal liinil rohkem sõitjaid oli.

UUED TALLINNA BUSSILIINID

Bussiliin nr 5 Männiku – Priisle

Liini lõpp-peatus on 1. augustist senise Metsakooli tee asemel Priisles.

Bussiliin nr 5 hakkab sõitma mööda Kose teed, Narva maanteed, Priisle teed ning Ussimäe teed Priisle peatuseni. Ära jääb liikumistee Vabaõhukooli teelt, Rahvakooli teelt, Puhkekodu teelt ning Kelluka teelt.

Uued peatused liinil on Kelluka tee (Priisle suunal), Tondi mägi, Reidumägi, Ussimäe tee ja Priisle.

Liinil nr 5 on 84 väljumist päevas, sõitjaid teenindab 5 normaalbussi ja 8 liigendbussi.

Seoses Vanasadama trammiliini ehitustöödega on bussiliin nr 5 praegu Reidi teel ümbersõidul.

Bussiliini nr 5 muudatuste tõttu hakkab bussiliin nr 6 Vabaõhukooli tee, Rahvakooli tee ja Kelluka tee piirkonna sõitjate teenindamiseks sõitma terve päev ning tihedama intervalliga.

*Alloleval skeemil on jäänud märkimata bussipeatused Viru ja Reidi tee peatuste vahel. Tallinna Linnatranspordi teenindusdirektor Hannes Falten täpsustas, et senised peatused jäävad trajektoori sisse.

Tallinna uued bussiliinid Autor/allikas: Tallinna linnavalitsus

Bussiliin nr 8 Väike-Õismäe – Äigrumäe

Bussiliin luuakse liinide 8 ja 43 ühendamisel. Uuel liinil on 81 väljumist päevas, sõitjad teenindab 12 normaalbussi.

Tallinna uued bussiliinid Autor/allikas: Tallinna linnavalitsus

Bussiliin nr 35 Seli – Pelguranna

Bussiliin luuakse liinide 35 ja 48 ühendamisel. Uuel liinil on 71 väljumist päevas, sõitjaid teenindab üheksa liigendbussi.

'Liin nr 35 on praegu ümbersõidul Kreutzwaldi tänaval ja Rävala puiesteel seoses Vanasadama trammiliini ehitustöödega.

Tallinna uued bussiliinid Autor/allikas: Tallinna linnavalitsus

Bussiliin nr 42 Väike-Õismäe – Priisle

Bussiliin luuakse liinide 42 ja 68 ühendamisel. Uuel liinil on 120 väljumist päevas ja sõitjaid teenindab 17 liigendbussi.

Liin nr 42 on praegu ümbersõidul Kreutzwaldi tänaval ja Rävala puiesteel seoses Vanasadama trammiliini ehitustöödega.

Tallinna uued bussiliinid Autor/allikas: Tallinna linnavalitsus

Bussiliin nr 67 Seli – J. Sütiste

Bussiliin luuakse liinide 17, 17A ja 67 ühendamisel. Uuel liinil on 80 väljumist päevas ja sõitjaid teenindab 12 liigendbussi. Autobussijaama peatuseks Seli – J. Sütiste suunal tekib uus peatus Türnpu tänavale.