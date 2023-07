Energiateadlase hinnangul võiks uute taastuvelektrijaamade rajamisega oodata

Kui Eestis on mõnel korral elekter maksnud 4000 eurot megavatt-tunnist, siis praegu on tavapäraseks saanud tunnid, kus tarbimise eest justkui makstakse peale. Börsihinna kõikumised on suurenenud, sest päikese- ja tuuleenergiat on märgatavalt juurde tulnud.

Tallinna Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi direktor Alar Konist ütles, et võib-olla tuleks uute taastuvelektrijaamade rajamine praegu pausile panna.

"Mida iganes me täna otsustame, see on tegelikult täiendav kulu, on teha olulisi investeeringuid ja et me lihtsalt ei arvaks, et tuulikute ehitamine või päikeseparkide ehitamine lahendab meie energiaprobleeme. Me peame vaatama seda kõike tervikuna, kas nüüd on mõistlik üldse nii palju tuuleparke juurde rajada või sel hetkel on hoopis juurde vaja rajada reguleeritavaid võimsusi," rääkis Konist.

Taastuvenergia ettevõtja Martin Kruusi hinnangul tuleks siiski nii taastuvenergiat kui ka hinnakõikumisi vähendavaid salvestusseadmeid ja uusi ühendusi koos arendada.

"Igal aastal võiks Eestisse ikkagi mõni tuulepark tekkida, see olekski väga konkreetne kriteerium. Praegu Eestis suuri salvesteid ei ole. Suured salvestised on Põhjamaades, jällegi Põhjamaad aitavad siin välja. Rootsi, Norra on suured hüdroenergia riigid, aga ma usun, et Eestis ikkagi lähema kümne aasta jooksul peaksid suuremad salvestusvõimsused tekkima," rääkis Kruus.

Eesti Energia tütarfirma Enefit Green näeb ka siiski võimalust suurte meretuuleparkide turule toomises. Teisipäeval saatis energiafirma kliimaministeeriumile taotluse, andmaks rohelist tuld Hiiumaa rannikule 1100-megavatise meretuulepargi rajamisega edasi liikumiseks.

"Eestil on vaja ise toota taastuvelektrit, et vähendada meie süsinikheidet, mis on Euroopa üks suuremaid. Samuti me suurendame oma konkurentsivõimet, kui me toodame elektrit odavamatest energiaallikatest ja tuuleenergia on üks odavamatest elektriallikaid, kust taasutvelektrit toota. Me ise näeme küll, et ka Loode-Eesti tuulepargi jaoks on ruumi siin elektrisüsteemis," ütles Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulm.

2,6 miljardit eurot maksev taastuvenergia tootmisüksus võiks kõige varem tööd alustada alles kümne aasta pärast.