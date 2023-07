EL-i nõukogu toetas laskemoona tootmist

"EL-i nõukogu võttis vastu otsuse toetada laskemoona tootmist, see jõustub pärast avaldamist EL-i ametlikus väljaandes," teatas nõukogu pressiteenistus sotsiaalmeedias.

Nõukogu märgib, et see meede suurendab ja kiirendab laskemoona ja rakettide tootmist, et tõhusamalt toetada Ukrainat ja tugevdada EL-i kaitset.

Euroopa Parlament kiitis selle sätte heaks eelmisel nädalal.

Dokumendis öeldakse, et asjakohaste sihipäraste meetmete, sealhulgas 500 miljoni euro suuruse rahastuse kasutuselevõtmisega kutsutakse üles suurendama EL-i tootmisvõimsust nii pea kui võimalik, et leevendada praegust kaitsetoodete, eelkõige suurtükimoona, rakettide ja nende komponentide nappust.

Tänavu 20. märtsil leppis EL-i nõukogu kokku kolmepoolses lähenemisviisis eesmärgiga varustada liidu riikide ühiste jõupingutustega Ukrainat 12 kuu jooksul miljoni suurtükimoonaga. Eelkõige käis jutt laskemoona ja rakettide tootmise suurendamisest EL-is.