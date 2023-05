Euroopa riigid jõudsid üksmeelele ühishankes Ukrainale laskemoona andmiseks

Kokkuleppe kohaselt ostetakse Ukrainale andmiseks 155-millimeetrise kaliibriga suurtükimürske ning rakette Euroopa Liidus või Norras tegutsevatelt ettevõtetelt olenemata nende omandisuhtest, seisab kompromissis. Kokkulepe jõustub reedel, kui vahepeal mõni riik sellele oma vastuseisu ei väljenda, vahendas väljaanne EurActiv.com.

Enne kokkuleppe saavutamist oli keskne vaidlus riikide vahel olnud selles, kas mürske võiks tellida ka väljast poolt Euroopat või mitte-Euroopa firmadelt. Sellele oli teravalt vastu Prantsusmaa, põhjustades Ida-Euroopa ja eriti Balti riikide ning Saksamaa ja Hollandi frustratsiooni, märkis EurActiv. Need riigid kahtlevad Euroopa relvatööstuste suutlikkuses toota piisavas koguses laskemoona nii kiiresti, ilma, et nad vähemalt osa komponente mujalt sisse ostaksid.

Kompromissi kohaselt on nüüd sobilik ka laskemoon ja raketid, mille valmistamisel on suurem osa töödest tehtuid Euroopa Liidus või Norras, sealhulgas ka koosteprotsessi viimane etapp. Komponentide tootjad võivad asuda ka väljaspool neid.

Kolmapäevane kokkulepe järgneb märtsis saavutatud liikmesriikide juhtide poliitilisele otsusele tarnida Ukrainale aasta jooksul miljon suurtükimürsku ja maa-maa tüüpi raketti, kasutades selleks muuhulgas Euroopa rahurahastu (EPF) vahendeid ühe miljardi euro ulatuses.

Hoolimata kokkuleppe venimisest on tööd laskemoona tootmise kiirendamiseks Euroopas juba alanud, märkis EurActiv, viidates, et liikmesriigid on juba alustanud koostööd laskemoonatehastega tellimuste kokku leppimiseks.

Riigid võivad tellimusi esitada konsortsiumite raames, kus mõni riik võta juhtrolli või ka Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) kaudu. EDA teatas märtsis, et 18 riiki on agentuuri kaudu alustanud koostööd 155-millimeetriste mürskude hankimiseks.

Üks Euroopa Liidu anonüümsust palunud ametnik ütles EurActivile, et läbirääkimised ettevõtetega on juba alanud ning need hakanud esitama oma taotlusi vähempakkumistes osaleda. Eesmärk on sõlmida hankelepingud enne suve, ütles allikas, kuid ei täpsustanud, mis kuud täpselt silmas peetakse.

Märtsis saavutatud liikmesriikide valitsuste poliitilises kokkuleppes öeldakse, et hanked tuleb vormistada enne septembri lõppu.

Algatus "miljon mürsku Ukrainale" koosneb kolmest osast. Esmalt lubasid liikmesriigid tarnida oma olemasolevatest varudest Ukrainale veel nii palju laskemoona kui võimalik. Teiseks pidid EL-i riigid kokku leppima laskemoona ühishankes Ukrainale, mille osas nüüd on üksmeel saavutatud. Kolmas osa hõlmab Euroopa Komisjoni tegevust laskemoonatööstuste tegevuse kiirendamiseks, milleks komidsjon otsustas kolmapäeval eraldada 500 miljonit eurot.