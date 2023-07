Tartu vanglas tehakse üledooside järel erakorraline teenistusvalve

Justiitsministeerium teatas reedel, et vanglas tehakse ministri korraldusel erakorraline teenistusvalve, et selgitada välja, kas vangla juhtimises ning erakorralistele sündmustele reageerimisel on puudusi.

"Suhtume vanglates toimuvasse täie tõsidusega ja teeme ka omalt poolt kõik, et sündmuste asjaolud välja selgitada ja puudused kõrvaldada. Erinevatele ebakõladele asjakohane reageerimine, vanglate turvalisus ja ka kinnipeetavate tervise kaitse on vangla toimimisel väga olulised," ütles justiitsminister Kalle Laanet.

Teenistusvalve käigus kontrollitakse üle Tartu vangla juhtimine ja tööprotsessid ning toimingud seoses juhtunuga, ühtlasi analüüsitakse vangla erakorralisteks sündmusteks valmisolekut, nende lahendamist ja neile reageerimist.

Lõplikud järeldused tehakse teenistusvalve tulemusena.

Lisaks alustas prokuratuur juhtumi uurimiseks kriminaalmenetlust, et selgitada välja, kas ja millise narkootilise ainega tegemist oli ning kuidas see Tartu vanglasse jõudis.

Neljapäeval kirjutas Delfi, et kiirabi toimetas esmaspäeval kaks kinnipeetavat uimastite üledoosi kahtlusega Tartu vanglast haiglasse ning üledoosi kahtlus puudutas kahte kinnises eluosakonnas viibivat kinnipeetavat.

"Lisaks kontrolliti meditsiiniosakonnas veel kolme inimese terviseseisundit, kellel tõsisemaid terviserikkeid ei esinenud ja peale läbivaatust saadeti nad tagasi kambritesse," ütles justiitsministeeriumi vanglateenistuse avalike suhete nõunik Liis Lumiste Delfile.