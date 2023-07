Thunberg ei allunud politsei korraldustele ja sai trahvi

Politsei pidas Thunbergi ja teised aktivistid kinni eelmisel kuul. Aktivistid avaldasid siis meelt fossiilkütuste kasutamise vastu ning blokeerisid Malmö sadama sisse- ja väljapääsu.

Süüdistuse kohaselt osales Thunberg meeleavaldusel, mille käigus segati liiklust. Samuti ei järginud Thunberg politsei korraldusi. Thunberg tunnistas kohtus, et ei allunud politsei korraldusele.

Kliimaaktivist aga eitas kuriteo toimepanemist. Aktivist väitis, et tema tegevus tulenes vajadusest, mille põhjustas kliimakriis.

"Minu tegevus on õigustatud. Usun, et oleme hädaolukorras, mis ohustab elu ja tervist. Nii lühiajalises kui ka pikemas perspektiivis on ohus lugematud inimesed ja kogukonnad," väitis Thunberg.

Kohus otsustas esmaspäeval, et Thunberg peab maksma trahvi, summa pole veel teada.

Mitmel pool Lõuna-Euroopas valitseb praegu äärmuslik kuumus. Teadlaste sõnul on see järjekordne tõend kliimamuutustest kaasnevate probleemide ja ohtude kohta.

Seadust rikkuvad kliimaaktivistid väidavad nüüd, et võimud ei võta inimtekkelist kliimasoojenemist piisavalt tõsiselt. Seetõttu rikuvad mõned aktivistid seadust ja leiavad, et tõmbavad nii kliimakriisile suuremat tähelepanu.